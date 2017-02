Vllaznia me “arna”, Shtubina mbrojtës i majtë

Në një situatë, ku mungesat janë me shumicë, trajneri Armando Cungu ka nisur të bëjë disa prova me lojtarët që kanë në dispozicion për momentin. Vështirësia në këtë drejtim është e madhe, sepse stafi teknik nuk ka gati për ndeshjen me Skënderbeu shumë lojtarë titullarë për shkak dëmtimesh dhe kartonësh. Dhe bëhet fjalë për lojtarë të rëndësishëm si Cicmil, Vrapi, Gocaj, Krymi e të tjerë. Por diçka duhet bërë dhe dje është parë që trajneri shkodran të bëjë lëvizjet e tij.

MBROJTJA – Reparti më problematik në prag të ndeshjes me Skënderbeun është mbrojtja, ku mungesat janë të sigurta, pasi Cicmil dhe Pjeshka nuk mund të riaftësohen, ndërsa Vrapi dhe Gocaj, pas kartonit të verdhë të marrë në ndeshjen me Korabin, janë të skualifikuar. Duke parë lojtarët e gatshëm, trajneri Cungu ka menduar të kalojë në krah të majtë të mbrojtjes kapitenin Ndriçim Shtubina, i cili shpesh ka luajtur jashtë pozicionit të tij natyral. Kurse në qendër të mbrojtjes, përkrah Ditmar Bicajt, është parë dje Antonio Marku, i cili ka sakrifikuar edhe ai, pasi vjen nga një dëmtim. Duke parë situatën, mbrojtësi i majtë është vendosur në këtë pozicion nga trajneri Cungu dhe duket se e ka kaluar me sukses këtë test edhe në aspektin fizik. Në krahun e djathtë, në vend të Gocajt, do të luajë Gurishta, duke plotësuar kështu repartin e prapavijës, bashkë me portierin Agoviç.

DYSHIMI KRUJA-DYCA – Por edhe në mesfushë ka mungesa për shkodranët, ku më e rëndësishmja është ajo e Ardit Krymit, njërit prej lojtarëve më në formë. Ai mungon për shkak kartonësh dhe në qendër do të jetë dyshja Tafili-Bardulla. Në krah të majtë do të jetë Çinari, kurse për krahun e majtë stafi teknik ka provuar fillimisht Arsid Krujën dhe më pas Denis Dycën. Ky është për momentin dyshimi i trajnerit Cungu, pasi për sulmin është menduar dyshja Bakaj-Kalaja. Kjo është situata e momentin, sepse deri ditën e ndeshjes mund të ketë të tjera zhvillime. Fakt është se formacioni i Vllaznisë me Skënderbeun do të jetë i arnuar, por përpjekjet e shkodranëve do të jenë maksimale për të marrë pikë ndaj kampionëve. Fitoret e fundit kanë sjellë një farë qetësie në ekip, por kjo nuk do të thotë se kuqeblutë duhet të tolerojnë, aq më tepër në stadiumin “Loro Boriçi”, para tifozëve të tyre. Në një ndeshje me Skënderbeun edhe barazimi nuk do të ishte keq për Vllazninë, në kushtet aktuale.