Vllaznia kërkon hyrja falas për tifozët, por refuzon ata bardheblu

Hyrje e lirë për tifozët, nuk ka nevojë për thirrje

Ndër masat e para, që klubi kuqeblu ka marrë për ndeshjen e fundjavës, është hapja e dyerve të stadiumit për tifozërinë. “Patjetër, hapi i parë është bërë zyrtar që në orët e para të mëngjesit. Kemi nisur kërkesën zyrtare në FSHF, duke kërkuar që stadiumi të hapë dyert për tifozërinë shkodrane. Është një e drejtë e tyre, aq më tepër që edhe ekipi e kërkon dhe e ka të nevojshme. Besoj se një ditë në Shkodër duhet të luhet edhe pa pagesë”, – thotë Gjyrezi. Më tej ai sqaron se nuk është marrë përgjigje zyrtare nga federata, por ka bindjen se hyrja në stadium do të jetë e lirë. Gjyrezi është i mendimit se këtë radhë nuk është nevoja për thirrje ndaj tifozëve: “Thirrja është diçka e konsumuar në këto momente që flasim. Ia kam thënë edhe skuadrës se janë 250 mijë shkodranë të përqendruar me zemër te Vllaznia. Mund të jetë numër edhe më i madh, e them me bindje, sepse ka shkodranë të shumtë edhe jashtë Shkodrës, që e duan me zemër Vllazninë. Ndaj them se nuk ka nevojë për thirrje”.

Klubi shkodran nuk garanton sigurinë e tifozëve bardheblu

Një problem më vete pritet të jetë prania e tifozërisë së Tiranës në stadiumin “Loro Boriçi”. Dihen tashmë problemet, që këto dy tifozëri kanë me njëra-tjetrën, në të gjitha sportet. “Për sa i përket tifozërisë të Tiranes, klubi “Vllaznia” është shprehur qartë, duke ua bërë të ditur të gjitha institucioneve përkatëse, jo se duam t’i largojmë ata, është e drejta e tyre morale për ta shoqëruar ekipin, por ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për çdo gjë, që mund të ndodhë në stadium. Tifozëria e Tiranës ka dhënë provat më të shëmtuara në këtë kampionat ndaj tifozërisë shkodrane me incidentin e ndodhur pas fitores së Vllaznisë në Tiranë dhe gjithashtu edhe me ekipin e basketbollit për meshkuj. Në këto kushte, klubi “Vllaznia” nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi për ngjarjet, që mund të ndodhen në vazhdimësi. Është një ambient, që vetë tiranasit e kanë krijuar me Shkodrën dhe ne nuk duam asnjë incident në këtë mes. E urojmë të mos ketë dhe këtë e them me bindje, sepse nuk na nderon të dy qytetet, por është një diçka, që ata e kanë krijuar vetë. Nuk kemi pse të penalizohemi si klub për çfarëdo të ndodhë”, – sqaron kreu i klubit kuqeblu, Astrit Gjyrezi.