Vllaznia fut në siklet Federatën, po tani?

Kërkohen gjyqtarë të huaj dhe të afirmuar Nisur nga rëndësia që ofron përballja, Vllaznia-Tirana, takim që do të luhet të shtunën e kësaj fundjave në stadiumin “Loro Boriçi” të Shkodrës, ndeshje kjo përmbyllëse e Superliges së futbollit shqiptar për sezonin 2016-2017, në kampin kuqeblu po marrin masat e duhura për sa i përket gjykimit të ndeshjes.

Të zhgënjyer nga niveli i gjykimet të arbitrave shqiptarë në shumë ndeshje të këtij sezoni, përfshirë edhe atë të fundit të luajtur në transfertën durrsake ku gjyqtari Ziri sipas kuqebluve i ka ndëshkuar me vendime shumë të padrejta, në kampin kuqeblu po mendojnë seriozisht që për sfidën e fundit, Vllaznia-Tirana të ketë arbitër të huaj.

Ndonëse akoma nuk ka një deklaratë zyrtare për një gjë të tillë, burime brenda klubit pohojnë se me fillimin e javës drejtuesit e klubit të futbollit Vllaznia pritet të bëjnë një kërkesë zyrtare pranë institucionit të Federatës Shqiptare të Futbollit për gjykimin e ndeshjes në fjalë me gjyqtarë të huaj.

Po për këtë temë, gjithnjë nga burimet konfidenciale që vijnë nga klubi kuqeblu, mësohet se kërkesa e klubit kuqeblu do të shoqërohet edhe me përjashtimin e arbitrave të huaj nga vende të tilla si Luksemburgu dhe Malta, duke këmbëngulur për arbitra me nivel cilësor që vijnë nga vende me futboll të zhvilluar europian.