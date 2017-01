Vllaznia “fiton” Bardullën, titullarët stërvitje shtesë

Gaspër MARKU

Edhe pse ka pasur probleme në fazën përgatitore, por edhe me dëmtimet e njëpasnjëshme të titullarëve të ndryshëm, ndeshja me Kukësin po pritet me entuziazëm në kampin kuqeblu. Një gjë e tillë është parë qartë në seancën e djeshme stërvitore, kur situata ka qenë më e mira e mundshme e ditëve të fundit. Dy ditë para sfidës së rëndësishme me kuksianët kryesues, në radhët e Vllaznisë është përmirësuar gjendja. Për probleme fizike, dy titullarët Arlind Kalaja dhe Florind Bardulla nuk u stërvitën prej së hënës dhe tekniku Armando Cungu mori masat për t’i zëvendësuar. Por dje ka pasur të reja në këtë drejtim dhe mesfushori Bardulla ka bërë stërvitje me grupin e parë, kështu që trajneri Cungu e ka përfshirë në 11-shin anti-Kukës. Rikthimi i Bardullës ka bërë që i riu Kapaklia, i cili ishte alternativë, të kalojë në formacionin e dytë, duke qenë në gatishmëri. Në fakt, Bardulla ende nuk e ka marrë “OK”-in përfundimtar nga stafi mjekësor për të qenë në fushë, por ka shumë shanse të luajë. Mesfushori shkodran, i cili dje bëri stërvitje të plotë, nuk e sheh veten plotësisht të gatshëm për të luajtur nga minuta e parë, por shpreson shumë se do t’ia dalë.

STËRVITJE SHTESË – Ajo që ka tërhequr vëmendjen e të pranishmëve dje në stërvitjen e kuqebluve ka të bëjë me fundin e seancës. Pasi kishin kaluar më tepër se 90 minuta, aq sa zgjat zakonisht një seancë dy ditë para ndeshjes, të grupuar në rrethin e mesit të fushës, futbollistët e Vllaznisë janë parë të marrin edhe disa udhëzime të fundit nga trajneri Cungu. Kur të gjithë menduan se u mbyll gjithçka për këtë ditë, pasi një pjesë e skuadrës po i drejtohej dhomave të zhveshjes, shumë nga titullarët vijuan të qëndrojnë në fushën e “Reshit Rusit”. Ata vijuar përgatitjet me elementë të tjera shtesë, fizikë dhe teknikë. Nuk është diçka e panjohur për futbollistët shkodranë, pasi jo shumë larg në kohë tradita e stërvitjes shtesë në grup ka ekzistuar te Vllaznia. Gjatë periudhës së fundit nuk ishte hasur kjo pamje dhe situata është parë me sy mjaft të mirë nga vetë trajneri Cungu, i cili nuk e ka fshehur kënaqësinë e këtij veprimi të futbollistëve. Një fakt, që tregon atmosferën shumë pozitive dhe entuziaste, që e ka përfshirë skuadrën në prag të ndeshjes me Kukësin.