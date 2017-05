Vllaznia “e gjymtuar”, por gati për betejën e jetës

Gaspër Marku

Një ndeshje, që vlen ekzistencën. Vllaznia po mban në ankth një qytet të tërë dhe e di çfarë duhet të bëjë sot. Pas grumbullimit në Ulqin, edhe pse me shumë mungesa, skuadra kuqeblu është gati për të marrë të paktën një pikë ndaj Tiranës në stadiumin “Loro Boriçi”, që sot do të jetë plot. Vllaznia është kthyer dje në Shkodër dhe ka shkuar drejt e në stadium, ku ka zhvilluar seancën e fundit stërvitore anti-Tirana. Një seancë, që ka tërhequr një numër të madh të interesuarish për të parë nga afër grupin, që do të përfaqësojë kuqeblutë sot me Tiranën. Përveç figurave të spikatura të futbollit shkodran, dje kishte edhe shumë tifozë, të cilëve u dukej se sfida kishte filluar që dje. Trajneri Cungu, së bashku me kolegët e tij Maxhar dhe Dani, janë përqendruar kryesisht në harmonizimin e formacionit. Deri në momentin e ndeshjes mund të ketë ndryshime, por trajneri Cungu, nga sa u pa dje, pritet të hedhë në fushë këta lojtarë: Selimaj në portë, Gocaj, Pjeshka, Gurishta dhe Mulemo në mbrojtje, Tafili, Bardulla dhe Krymi në mesfushë, dhe Çinari, Kalaja e Hebaj në vijën e parë sulmuese. Në prononcim për shtyp, drejtori sportiv Eugent Zeka dhe Alsid Tafili, që në këtë ndeshje është kapiten i skuadrës, u shprehen optimistë për një rezultat pozitiv.

ZEKA – Për drejtorin sportiv të Vllaznisë, Eugent Zekën, skuadra është plotësisht gati. “Atmosfera para kësaj ndeshjeje në skuadrën tonë është shumë pozitive. Skuadra është përgatitur mirë këto ditë, ka vlerësuar kundërshtarin, kështu që nesër (sot) çdo gjë t’ia lëmë fushës, duke pasur si synim të marrim më të mirën”, – thotë fillimisht Zeka. Më pas kalon te situata në ekip, duke theksuar se në grupin e lojtarëve nuk ka aspak tension: “Nuk ka tension. Ka përkushtim, mobilizim dhe motivim për fitore në skuadrën tonë. Vetëm tension nuk kemi pasur. Për këtë arsye kemi organizuar edhe grumbullimin e skuadrës larg Shkodrës, në Ulqin, për t’iu shmangur tensioneve të jashtme. Stafi dhe lojtarët kanë punuar në kushte mjaft të mira dhe e kanë përgatitur më së miri ndeshjen. Nuk ka diskutim se do të mbijetojmë. Mendoj se Vllaznia do të mbijetojë dhe do të jemi në Superiore për sezonin e ardhshëm. Kam pranë Alsid Agim Tafilin. Babai i Arsidit është histori e sportit shqiptar, kështu që edhe i biri me shokë do të dinë ta mbajnë lart emrin e këtij klubi. Forca jonë janë njerëzit e mirë ato po na ndihmojnë me inkurajime dhe me mbështetje. Nesër(sot) do të shikojmë një stadium të mbushur me njerëz të mirë, që do të jenë si një familje e vetme”, – përfundoi drejtori Zeka.