Vllaznia B bën histori, Kraja: Mposhtëm edhe poshtërsinë e Federatës

Në një stadium krejtësisht të boshatisur, në “Roza Haxhiu” të Lushnjes, shkodranët e Vllaznisë B kanë dalë fitues me Sopotin, duke marrë në këtë mënyrë “vizën” për t’iu bashkangjitur kampionatit të Kategorisë së Parë në sezonin e ardhshëm futbollistik. Një telenovelë të mërzitshme dhuruan 90 minutat e këtij takimi, ku përveç lodhjes fizike të parakohshme, formacionet respektive injektuan një futboll të mërzitshëm, që nuk u ngrit për asnjë moment në nivelin mesatar. Kësaj shfaqjeje bardh e zi, futbollistët e të dy ekipeve nuk i dhuruan asnjë emocion, teksa edhe 30 minutat e shtesës nuk prodhuan asnjë gol, duke ia lënë gjithçka në dorë fatit nga ekzekutimi i penalltive. Nuk mungoi tensioni gjatë lojës, që u shoqërua edhe me kartonë të shumtë, ndërsa në fund gjithçka u vendos nga penalltitë, ku shkodranët e trajnerit Kraja u treguan më të saktë.

Kraja: FSHF na dëmtoi, por le të festojmë

Ervis Kraja, trajneri i Vllaznisë B, konteston vendimin e federatës për ta luajtur ndeshjen ditën e djeshme, ndërkohë që thekson se arbitrat ishin provokues. “Kam kontestime të fuqishme për mënyrën se si e gatoi dhe e organizoi këtë ndeshje FSHF-ja. Çfarë të keqe kishte shtyrja e këtij takimi, në një kohë që një gjë të tillë e kishte kërkuar edhe Sopoti. Nga ana tjetër ndihem i lumtur dhe krenar për këta djem, të cilët edhe pse me një formacion mjaft të cunguar nga poshtërsia e Federatës, arritën të kualifikojnë ekipin përballë një kundërshtari të mbushur me futbollist cilësorë. Kontestoj komunikimin mjaft vulgar dhe arrogant e provokues të gjyqtarëve në rastin kur më penalizuan me largimin nga pankina. Por nuk ia vlen të merrem me këto perversitete të futbollit tonë, pasi dua të gëzoj e festoj së bashku me djemtë për këtë kualifikim historik që arritëm”, deklaroi Kraja.

Kuli i zhgënjyer: Gabuan lojtarët me eksperiencë

Bekim Kuli, trajneri i Sopotit, pas ndeshjes me Vllazninë B shprehu zhgënjimin e tij për ndeshjen si dhe kontestoi faktin se pse ndeshja nuk u luajt një ditë tjetër dhe në një stadium me fushë të mirë. “Jam shumë i zhgënjyer nga futbollistët e mi. Prisja më shumë nga ata me më shumë eksperiencë. Ata nuk i treguan vlerat në këtë takim deciziv. Jo më kot edhe për ekzekutimin e penalltive caktova këta futbollistë, të cilët kanë gjuajtur pa përgjegjësi 11-metërshat e tyre. Edhe terreni na pengoi në lojën tonë. Nuk e kuptoj pse FSHF zgjodhi këtë fushë, kur kishte shumë stadiume me fushë cilësore, si në Kavajë apo Durrës. I kishim kërkuar FSHF-së që të luhej të shtunën ose të dielën, në mënyrë që të na lihej më shumë kohë për t’u çlodhur nga ndeshja mjaft stresuese ndaj Elbasanit. Gjithsesi Vllaznisë B i uroj suksese, pasi nuk na e vodhi këtë fitore, por fitoi me ndershmëri brenda rregullave të lojës dhe me një gjykim korrekt”, përfundon Kuli për gazetën.

Nuk mjaftuan 120 minuta për të vendosur fituesin, ndërsa nga penalltitë portieri i shkodranëve ndali tre herë librazhdasit dhe shënoi penalltinë e tij

Arjan Likja

Sopoti – Vllaznia B 0-0

(3-4 me penallti)

Penalltitë: Shazivari (G), Mucollari (J/G), Pashaj (G), Çaushaj (G), Çota (J/G), Bisha (J/G) / Djepaxhia (J/G), Miloti (G), Dyca (JG), Vjerdha (G), Balaj (G), Bega (G)

Sopoti: Vashaku, Polisi (Sulejmanaj 90’), Bisha, Pashaj, Shazivari, Mersini, Çaushaj, Nucollari, Qejvani (Mumajesi 60’), Çota. Trajner: B. Kuli

Vllaznia B.: Vjerdha, Mehmetaj, Ruqi, Dyca, Miloti, Rusi (Kukaj 89’), Bega, Mehja (Myftia 100’), Balaj, Djepaxhia, Dibra. Trajner: E. Kraja

Kartonë të verdhë: Shazivari 6’, Qejvani 54’, Bisha 62’, Pashaj 104’ Dibra 6’, Dyca 101’, Miloti 104’, Bega 114’, Ruqi 115’, Djepaxhia 115’, Dibra 120’.

Gjyqtarë: O. Ferataj, N. Rrapo, O. Yzeiraj (Patos).