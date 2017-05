Vllaznia, asnjë kërkesë për arbitër të huaj!

Në ambientet sportive shkodrane u përfol për një kërkesë për arbitër të huaj për sfidën deçizive në “Loro Boriçi” mes Vllaznisë dhe Tiranës, një klasike për mbijetesën. Por, deri më sot, asnjë shkresë zyrtare nuk është dërguar në zyrat e federatës shqiptare të futbollit. Burime të sigurta pranë “Sport Ekspres”, madje, rrëfejnë se sot pritej që një delegacion i kuqebluve të paraqitej në FSHF, por kjo s’ka ndodhur, ashtu sikurse edhe nga Tirana s’kanë ndër mend që të bëjnë asnjë lloj kërkese të mundshme.

Madje, bardheblu do të ishin dakord me çdo arbitër që do të zgjidhej. Kështu, përpos ndonjë dëshire, shkodranët do të pranojnë arbitrin që do të zgjedhë federata, e cila është e dyzuar dhe ende s’ka përcaktuar se cili do të jetë bilbili. Deri më tani, askush s’ka dalë “partizan” i kësaj ndeshje, teksa kanë frikë nga presioni i madh, duke parë rastin “Jorgji” në Kukës. Kjo, sepse e dinë mjaft mirë se rënia në kategori e Vllaznisë apo Tiranës është një dëm 100 herë më i madh se sa një titull i vendosur në ndeshje direkte, mes Kukësit dhe Skënderbeut. Sepse, titulli i Kukësit është shumë më lehtë i kalueshëm se sa zbritja e Tiranës apo Vllaznisë në Kategorinë e Parë.