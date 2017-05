Vlera në treg, aty Partizani fiton bindshëm

Ndeshja më e rëndësishme e javës së 32-të, por ndoshta edhe e gjithë këtij sezonit, nuk mund të mos flasë dhe me gjuhën e shifrave. Në të gjithë botën futbolli është një nga sportet ku shpenzimet janë marramendësi, përjashtim tashmë nuk bën dhe Shqipëria. Në vitet e fundit futbolli në vendin tonë ka bërë një progres të ndjeshëm dhe diçka e tillë shihet dhe nga vlera e ekipeve. Sipas “transfermarkt.de”, skuadrat e Partizanit dhe Kukësit së bashku kanë një vlerë 10.45 milion euro.

Partizani në këtë aspekt është ndjeshëm më lart se verilindorët, sepse vlera e tyre arrin në 6.75 milion euro. Lojtari që ka vlerën më të lartë tek të kuqtë është “gardiani” Alban Hoxha me 575 mijë euro.

Bie në sy fakti se tek Partizani larg kreut të këtij klasifikimi është ylli i këtij sezoni, Kaleb Ekuban, me vlerën vetëm 175 mijë euro, por është e qartë që ganezo-italiani vlen shumë më tepër se aq dhe shumë shpejt edhe vlera e tij do të korrigjohet. Sa për të krijuar idenë se sa gabim është siti i specializuar për merkaton, mjafton të shohim që Ekuban vlen sa Hakaj, pak më shumë se mbrojtësi Kristi Marku (150.000) dhe shumë më pak se sulmuesi Bonifejs, i cili vlerësohet 300.000 euro.

Në krahun tjetër Kukësi mban flamurin lart me tetovarin Izair Emini, i cili piketohet me 325 mijë euro. I gjithë ekipi i Kukësit në tërësi ka një vlerë pak më të madhe se gjysma e ekipit të Partizanit, pasi arrin vlerën e 3.7 milion eurove. Gjithsesi, si më lart, edhe te Kukësi ka gabime trashanike në vlerësim: mjafton të përmendim faktin që portieri titullar Koliçi vlen 125.000 euro dhe zëvendësi i tij Koci 150.000 euro!

Klasifikimi tregon se diferencat nuk janë kaq të mëdha, por ndeshja e sotme, mund të japë një verdikt, që mund të konfirmojë ose hedhë poshtë llogaritë, të cilat në futboll, ngulmohet duke u përmendur, nuk ekzistojnë.

Statistikat

Minutazhi në fushë, Pejiç sfidon dy portierët

Alban Hoxha dhe Enea Koliçi janë dy portierët e sfidës së sotme, teksa deri më tani i kanë luajtur të gjitha ndeshjet e Superligës, me përjashtim të njërës. Një rastësi e çuditshme, teksa pas tyre renditet ai, Pero Pejiç, që habit me vetëm 9 minuta larg rekordit të dy gardianëve. Në fakt, Hoxha dhe Koliçi kanë zbritur në fushë plot 2700 minuta, ndërsa Pejiç 2691. Sakaq, ndjekin Trashi dhe Ekuban, me një shifër të njëjtë: 2568 minuta. Sakaq, Dajsinani dhe Ismailaj s’kanë prekur fushën, edhe pse të grumbulluar nga Starova në stol. Te Kukësi, ndërkohë, Gjoka ka hedhur në fushë çdo lojtar që ka ftuar në stol, si Çema, që e ka prekur terrenin e blertë për vetëm 16’.

Mosha

Partizani, thuajse katër vjet më i ri se Kukësi

Karta e identitetit, natyrisht, në një ndeshje deçizive nuk është se ka rëndësi, ndërsa kur flitet për projekte është baza nga ku duhet të rinisesh. E kështu, me letër dhe laps në dorë, e kupton mjaft mirë se Partizani dhe Kukësi kanë një diferencë prej 3,5 vjetësh në moshën mesatare të futbollistëve që sot do të zbresin në fushë. Mosha mesatare e të kuqve do të jetë 25,8 vjeç ndërsa ajo e verilindorëve 29,3 vjeç. Sakaq, veterani Hallaçi është lojtari më i vjetër që do të zbresë në fushë, ndërsa Ylber Ramadani më i riu.