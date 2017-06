Vjet nuk i solli fat, klubi skocez tenton sërish md fanellën seksi

Një vit më parë bëri bujë zgjedhja e klubit skocez Eër Junajtid, që përdori një femër superseksi, nudo, të lyer me ngjyrat e fanellës së klubit.

Një ide e zgjuar për të tërhequr vëmendjen te klubi i vogël i divizionit 2, por edhe për të reklamuar sponsorin, kompaninë e basteve Bodog.

Për fat të keq, këtë sezon Eër ka zbritur nga kategoria, por Bodog nuk dorëzohet. Reklama, përtej kritikave, do të bëhet sërish, por me një ndryshim: këtë radhë një femër seksi do të lyhet me ngjyrat e fanellës rezervë, për ndeshjet jashtë fushe. Goxha ndryshim!