Vjen reagimi i Kukësit: Të hetohet urgjentisht, do të vërtetohet pastërtia jonë

Videoja e publikuar dje në Top-Channel, në të cilën shfaqej Emiljano Vila duke folur në telefon me menaxherin e futbollistëve Drini Çaushi, me këtë të fundit që i kërkonte Vilës të mos impenjohej dhe të toleronte në ndeshjen Partizani-Kukësi, ka bërë xhiron e rrjetit dhe ka tronditur keq futbollin shqiptar, që deri tani po shihte një garë fantastike për titull e mbijetesë.

Ka pasur akuza të forta nga Partizani dhe natyrisht pritet një hetim nga dejtësia penale, e vetmja që mund ta zgjidhë këtë lëmsh, ndërsa Kukësi dje nuk foli.

Klubi verilindor ka folur sot, me një komunikatë për shtyp, ku ka sqaruar pozicionin e vet dhe ka kërkuar hetim të plotë, për të vërtetuar mospërfshirjen e vet në këtë histori të shëmtuar.

Përveç kësaj, Kukësi distancohet edhe një herë nga Çaushi, i cili në realitet nuk ka pasur ndonjëherë rol drejtues te Kukësi, pavarësisht nga aludimet.

DEKLARATA E PLOTË E KLUBIT

Kanë kaluar orë dhe ditë që nga fillimi i sulmit kundër klubit të Kukësit me qëllim përbaltjen dhe përfshirjen tonë në çështje që nuk bëjnë pjesë në mentalitetin e klubit që kemi ndërtuar. Dikush na sulmoi për historinë jo të madhe të klubit e dikush pati guxim të bënte edhe borderonë e skuadrës tonë. Madje përfshinë në të menaxherë që nuk kanë lidhje me klubin, të cilët thjesht kanë BASHKËPUNUAR, ashtu siç bashkëpunojnë dhe mund të bashkëpunojnë edhe shumë të tjerë në afrimin e lojtarëve në ekipin tonë. E dikush tjetër pati guxim të fliste në emër të klubit!

Na sulmuan për historinë, por jemi krenarë që në historinë tonë të re dhe të suksesshme emri i ekipit të Kukësit nuk është përlyer dhe nuk mund të përlyhet në çështje të tilla që janë një turp për futbollin shqiptar. Jemi krenarë që në historinë që kemi ndërtuar kemi qenë një lokomotivë e futbollit shqiptar në arenën ndërkombëtare. Ekipi jonë ka qenë i pari që ka futur mentalitetin e kalimit të tureve, duke i treguar të gjithëve që duke punuar me kokën ulur, me vullnet dhe PASTËR, përfitimet e çdo lloji mund të fitohen edhe duke luajtur futboll brenda fushës, jo jashtë saj! Prandaj, na jemi krenarë për historinë tonë, e cila është një dritare e bukur edhe në atë të futbollit shqiptar, pa njolla, as nga UEFA e as nga institucionet e tjera.

Për sa i përket videos, në deklaratën tonë të parë dolëm dhe thamë se menaxheri Drini Çaushi nuk është pjesë e klubit të Kukësit. Sqaruam dhe qetësuam opinionin publik dhe folëm për tifozët tanë më shumë se sa për ato media që presin me padurim dhe shpikin çdo lloj instrumenti për t’u vërsulur dhe sulmuar ekipin e Kukësit. Nuk e besuan, e ironizuan, por në fund edhe vetë deklarata e Federatës Shqiptare të Futbollit e vërtetoi fjalën tonë që Drini Çaushi nuk është pjesë e klubit të Kukësit!

E pamë videon e publikuar dhe dënojmë me forcë ngjarje të tilla të shëmtuara që nuk i bëjnë nder futbollit shqiptar. Në të njëjtën kohë, dënojmë me forcë çdo person që ndërmerr veprime të tilla personale me interesa të caktuara dhe përfshin në to klubin e Kukësit. E PAPRANUESHME! Inkurajojmë organet kompetente të kryejnë punën dhe do të jemi në shërbim të tyre për zbardhjen e kësaj çështje. Askush dhe asnjë person nuk mund të përbaltë klubin e Kukësit, aq më pak persona që nuk kanë lidhje dhe janë pjesë e klubit tonë.

Në të njëjtën kohë nuk mund të qëndrojmë pa përmendur edhe ecurinë pozitive të ekipit, e cila ka errësuar sytë e shumë “dashamirësve”, sidomos tani që jemi më afër se kurrë fitimit të titullit. Ju bëjmë thirrje të qetësohen, ashtu siç jemi edhe ne, pasi skuadra e Kukësit me në krye stafin teknik vazhdon punën pa u ndalur dhe me më shumë dëshirë. Fjalë dhe tymnaja të tilla nuk ndikojnë dhe nuk do të ndikojnë në ecurinë tonë, pavarësisht dëshirës së madhe të URITHAVE që punojnë natën dhe në errësisë për të dëmtuar klubin e Kukësit!

Ne jemi me kokën lart dhe do të dalim më të fortë edhe pas kësaj tentative të radhës për të na ulur!