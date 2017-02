Vjen “bomba” e radhës për Tiranën, edhe Karan pret të paguhet

Një çmenduri e vërtetë: borxhet e Tiranës dalin si kërpudhat dhe tashmë vjen ultimatumi i radhës, sepse duhet paguar Dejan Karan. Qendërmbrojtësi serb, i cili 21 ndeshje si titullar në kampionat te Tirana, para se të largohej që në mars për një dëmtim, tashmë ka çuar dhe e ka fituar çështjen në FIFA. “Sport Ekspres” mëson nga burime pranë futbollistit se bëhet fjalë për një shifër prej më shumë se 14.000 eurosh që Tirana i detyrohet dhe gjithçka duhet shlyer sa më shpejt, më saktësisht brenda një muaji. Nëse kjo nuk ndodh, Tirana përfundon sërish në komisionet e FIFA-s dhe nuk do të ketë më tolerim, sepse edhe verën e shkuar FIFA i pezulloi merkaton e janarit klubit bardheblu, pikërisht për një borxh të pashlyer. Duke pasur parasysh edhe precedentin, Tiranës mund t’i bllokohet merkatoja për dy dritaret e radhës, çka do të ishte katastrofike, sepse deri në janar të vitit 2018 nuk do të ishte i mundur asnjë afrim dhe duket e pamundur që Tirana me skuadrën aktuale të bëjë ndonjë gjë të madhe sezonin e ardhshëm. Sipas asaj që ka mësuar “Sport Ekspres”, shkresa që detyron Tiranën të shlyejë borxhin ka mbërritur prej dy ditësh në Federatën Shqiptare të Futbollit. Historia e borxhit të Karanit nuk është e re, sepse që në verën e shkuar Karan u ankua hapur se Tirana nuk e kishte paguar për disa muaj dhe kjo solli edhe largimin e tij, përtej faktit që pësoi një dëmtim në mars. Sipas mbrojtësit të fuqishëm, rinovimi me Tiranën u pengua vetëm nga borxhet që klubi bardheblu i kishte dhe me sa duket nuk janë shlyer ende.