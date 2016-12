Viti 2016 i Idrizit: Dështim total, por nuk e prish skuadrën

Administratori i Flamurtarit, Sinan Idrizi, ka për të gjithë në një rrëfim ndryshe këtë fundviti për një prej televizioneve lokale në Vlorë. Kreu i klubit vlonjat prek gjithë temat, që shqetësojnë sot skuadrën vlonjate, pjesën e parë të sezonit, përplasjet e vazhdueshme me FSHF-në, rastin e ish-trajnerit Gjoka, kontradiktat me ish-kryebashkiakun Shpëtim Gjika, penalizimin me 6 pikë etj. Natyrisht që ai flet edhe për të ardhmen dhe procesin delikat të privativit.

– Z.Idrizi, si do ta përkufizonit vitin 2016 për Flamurtarin?

– Viti 2016 për Flamurtarin mund të quhet plotësisht një dështim. Po, kemi dështuar nga ana sportive, nga rezultatet. Jo më larg se 6 muaj më parë ishim për të rënë nga kategoria. Në aspektin sportiv ishte një dështim total. Dështimet individuale janë të pranishme, por të markës të patolerueshme. Në maj ishte vërtet një skenë, që për mua mbetet e turpshme. Gëzimi i tejskajshëm i lojtarëve, që shpëtuan nga rënia një kategori më poshtë në ndeshjen në Ballsh. Për mua kjo është e pakonceptueshme. Do të ishte më mirë që ata lojtarë të gëzonin kokulur dhe jo në mënyrë të shfrenuar. Sepse çfarë arritën? Asgjë. Një turp për vetë ata dhe një skuadër me emrin e Flamurtarit.

– Në verë bëtë shumë ndryshime. Si do ta vlerësonit merkaton?

– Jemi pjesërisht të kënaqur nga merkatoja e verës. Nuk jemi në kohë me diell. Koha është me shi te Flamurtari. Thjesht duhet që të marrim masa. Kemi dështim. Ndoshta ishte nga merkatot më të mira të viteve të fundit, por them se nuk është bërë gjithçka, pasi jemi sërish në vend të 7-të. Gjithsesi, mendoj se ndoshta kemi arritur të sjellim diçka më pozitive.

– Në Vlorë erdhi Magani, i cili u largua pas pak muajsh. Çfarë ndodhi?

– Maganin e vlerësoj maksimalisht si një nga trajnerët më të kompletuar në qarkullim. Ai nuk iku për lekët. Iku pas asaj humbjeje 4-0 me Partizanin. Duhet të kuptojmë se pavarësisht situatave, Flamurtari nuk është dhe nuk mund të jetë një nga ato skuadra, që humbasin 4-0, 5-0 apo 3-0. Në momentin që ka ikur, Magani ishte i fyer nga rezultati i shëmtuar. Më tha se ekipi nuk i përgjigjej në fushë nga ajo çfarë kërkonte dhe jepte në stërvitje. Ai nuk ka ikur për shkaqe financiare.

– Po financat në fakt ishin problem te Flamurtari gjatë kësaj periudhe…

– Më shumë ishte një problem i bërë më i madh nga sa ishte vërtet. Rasti i tre lojtarëve Sakaj, Veliu dhe Arbëri, është një çështje imja dhe nuk kam thënë asnjëherë se nuk paguaj. Thjesht kam kërkuar të më tregojnë çfarë duhet paguar në shtet. Kjo është e gjitha. Ka ikur koha, kur nuk duhet t’u përmbahemi rregullave të shtetit. I paguajmë detyrimet sipas ligjit. Kjo është që kam kërkuar, asgjë më shumë. E kemi çuar çështjen në gjykatë. Kam dërguar dy shkresa për të sqaruar situatën, sepse nuk bëhem pjesë e ilegalitetit të kësaj strukture.

– Por mbetet edhe çështja Gjoka. Si qëndron puna?

– Vërtet jam çuditur me rastin e Gjokës, kur kanë vendosur ta mbyllin këtë çështje. FSHF-ja ka zgjedhur të bëjë absurdin. Në kohën kur filluam sfidën për këtë çështje, pas fjalëve për prostitucion, FSHF-ja më ka akuzuar mua si hajdut. Uzurpatorët e FSHF-së më kanë cilësuar mua hajdut. E çuditshme kjo. Cili është ai që birbilos dhe cili është ai që mashtron. Prokuroria të marrë masat dhe të hetojë dosjet, kush e ka bërë evazionin fiskal në rastin në fjalë. Nuk munguan edhe deklaratat nga “Facebook”-u, si nga ish-kryetarë bashkie, që te Flamurtari nuk ishin askush. Shpëtim Gjika nuk e di çfarë është qytetari i ndershëm dhe civil, që paguan taksat, pasi çështjen civile nuk e ka të tijin. Ka qenë askushi te Flamurtari. Ka bërë kontratë me Gjokën 50 mijë euro, kur buxheti i klubit për futbollin ishte 400 mijë euro. Por në kontratën tjetër Gjoka paguhej si punëtor i bashkisë me 1 milion lekë të vjetra, nga të cilat 700 mijë i merrte në dorë. Unë madje do t’i kërkoj çfarë janë paguar vjet nga unë për lojtarë të kohës, kur drejtonte Gjika. Çështja Gjoka nuk është e imja dhe kam mbetur i shokuar, kur kam parë se Gjika merr përsipër të bisedojë me presidentin e FSHF-së dhe ta zgjidhë ai çështjen. Gjika ankohej për Dukën për vjedhje të kampionatit. Madje, sa herë Duka vinte në Vlorë, mbulohej me sharje, që nuk i përkrah, por besoj se inspiroheshin nga vetë ish-kryetari. Si ndikon Gjika te FSHF-ja të shtyhet vendimi? Domethënë këta kanë bashkëpunuar ekonomikisht, vëllazërisht, ishallah nuk bashkëpunojnë politikisht.

– Kalojmë te privatizimi i klubit. Ku ka mbetur procesi?

– Duhet të dimë çfarë duhet të privatizojmë. Kur thoni do privatizojmë stemën, pra kur nuk ka asete, unë ku do të investoj? Po të shikoni sot, ku stërviten fëmijët tanë, do të skandalizoheni. Nuk kanë më elementaren, një kontroll mjekësor, nuk ka dushe, nuk ka dhoma, zhvishen në natyrë. Skandaloze. Pra, duhet të kemi të qartë çfarë do të privatizojmë.

– Të enjten pritet që kjo temë të kalojë në Këshillin e Bashkisë së Vlorës…

– E vlerësoj këtë iniciativë, edhe pse të nxituar. Por këtu duhet t’u jepet mundësia të gjithëve të konkurrojnë. Por, kur nuk privatizohen asetet, atëherë asnjë nuk mund të marrë përsipër të hedhë lekë kot. Gjithsesi, ky është një hap. Thuhet që asetet do të jepen me konçension për 30 vjet. Nëse unë ndërhyj në asete si stadiumi apo fusha sportive dhe nesër iki, çfarë më mbetet. Duhen rregulla të rrepta, që, nëse asetet privatizohen, aty duhet të ndërhyhet vetëm për të përmirësuar sportin.

– Si do t’i vlerësonit këto dy faza të para të kampionatit për Flamurtarin?

– Duke përjashtuar ndeshjen e fundit, që ishte e turpshme, kemi pasur ulje-ngritje, por mendoj se skuadra ka bërë mirë në ndeshje të veçanta. Me Korabin ishte një turp, një skuadër totalisht e shpërfytyruar dhe këtë nuk e kuptova.

– Duhet thënë se lojtarët e kanë respektuar fanellën, apo jo?

– Këtë e kam vlerësuar. Për çdo muaj vonesë kemi dhënë 10% më shumë në pagesën mujore, pra edhe këtu i kemi vlerësuar apo jo. Mendoj se situata e ngritur ishte më tepër artificialisht, edhe nga vetë media. Sot ka shumë skuadra të tjera, që janë në borxhe me lojtarë të caktuar, por a keni parë ju ndonjë mase ndaj tyre.

– Dhe e fundit, sa mundësi ka për rikthimin e 6 pikëve?

– Për këtë çështje u jemi drejtuar gjykatave civile dhe do të presim vendimin e tyre. Kemi apeluar dhe do të kërkojmë që gjithçka të shkojë deri në fund, duke u bazuar në ligj. Pra, besojmë te këto të fundit.

“Trajneri Mezani s’lëviz,

gati për një superblerje”

Numri 1 i klubit vlonjat ka folur edhe në lidhje me afrimet e mundshme gjatë merkatos së dimrit. Ai theksoi se do të jenë të paktën 3 lojtarë klasi, që do t’i bashkohen ekipit, ku njëri është një emër mjaft i njohur i futbollit botëror: “Padyshim që po, do të ndërhyjmë. Janë të paktën tre emra lojtarësh me mjaft cilësi, që do t’i bashkohen Flamurtarit. Një prej tyre që është një emër shumë i njohur i futbollit botëror, që mund të bëhet pjesë e Flamurtarit. Por vetëm për një periudhë 6-mujore. Për momentin ka 10% shanse që të realizohet, duke parë se ndoshta edhe vetë lojtari nuk dëshiron të mbërrijë në futbollin shqiptar. Megjithatë, interesimi dhe këmbëngulja jonë mund ta sjellë në Vlorë. Të shohim.”

STAFI – Në një farë mënyre administratori Idrizi ka konfirmuar qëndrimin e Gentian Mezanit, duke thënë se janë rezultatet që vendosin: “Mezani do të qëndrojë trajner për faktin se flasin rezultatet. Pra, puna do të nisë sërish me Mezanin në stol. Pastaj, dihet se një trajner qëndron gjithmonë i varur nga rezultatet dhe deri tani Mezani i ka pasur me vete.”

