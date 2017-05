Video-skandali, reagon zyrtarisht Partizani!

Menjëherë pas video-skandalit të publikuar nga “Fiks Fare”, në “Top Channel”, ka ardhur reagimi zyrtar i klubit të Partizanit, që ditën e djeshme kishte postuar vetëm një foto me Vilën në aksion ndaj Kukësit dhe statusin “historia nuk blihet”. Ja reagimi në facebook: “Zhgënjimi nga rezultati në fushë është i madh, por jemi krenarë që derdhim djersën ndershmërisht, jemi me kokën lart se kemi pikët që na takojnë dhe nuk i jemi futur kurrë në shtëpi rivalëve për ti vjedhur apo për ti blerë. Ne luftojmë të vetëm, dhe këtu nuk behet fjale për nje ndeshje, as për një titull, të paktën të tillë JO, kurrë.

Presidenti Gaz Demi dhe klubi që po ndërton dhe formon nuk do jetë kurrë pjesë e kësaj maskarade dhe i ka pritur me respektin maksimal të gjithë homologët nga dera e madhe e NDERSHMERISE, ndërkohë që ata tentojnë ti hyjnë nga dritarja. Ky është një TURP i MADH! NJE BALLO ME MASKA, NE TE CILEN PARTIZANI NUK DO HYJ KURRE! Thjesht, njerëzit duhet ta dinë, se kur “hajdutët” mbërrijnë në “shtëpinë tonë”, merret me mend çfarë kanë bërë me ekipet e tjera… “Hajnia” është ngritur në sistem nga “i madhi” dhe “të mëdhenjtë” e videos. NE JEMI KRENARË QË LUFTOJMË TE VETEM BASHKE ME TIFOZET TANE PER NJE LOJE TE PASTER….DHE PIKERISHT ATE LOJE DUAM TE FITOJME….

#PerjetMeTyPartizan”