(VIDEO) “Ricoli? Kur luan Juve, gabon gjithmonë”

Ish-gjyqtari i Serisë A, Rosario Lo Belo, ka sulmuar Nikola Ricolin për gjykimin e tij “mediokër” në “Derbin e Italisë” të dielën në mbrëmje. Ricoli është vënë në qendër të kritikave të tifozëve të Interit për shkak se nuk i dha dy penallti zikaltërve dhe nxorri me karton të kuq Ivan Perisiç. Ricoli ka marrë kritika të forta edhe nga Lo Belo, djali i gjyqtarit Konçerto Lo Belo, legjendarit të Serisë A gjatë viteve 1980.

“Ricoli? Ai është një gjyqtar mediokër. Në të gjitha ndeshjet që gjykon, i ka të mbushura me gabime, të cilat konfirmojnë se është një mediokër i vërtetë pavarësisht se e caktojnë të gjykojë shumë finale. Unë e quaj ‘Don Abbondio’ (një karakter idiot në literaturën italiane) e arbitrimit. Më tepër, kur në fushë ka Juventusin, ai gabon ca si më shpesh. Aq shpesh sa në rrjetet sociale e veshin me fanellën e Juventusit. Ricoli është po ai gjyqtar që ka thënë se Bonuçi nuk e goditi me kokë. Mos po priste një puthje nga mbrojtësi i Juventusit?”