(VIDEO) Reali siguron talentin e ri botëror!

“Vinisius Zhunior është i Real Madridit!”: ai që e lajmëron transferimin e 16-vjeçarit që ka bërë për vete një Brazil të tërë është ish-presidenti i Flamengos, Kleber Leite, që ka folur për “Fox Brasil”, duke shtuar se transferimi në Spanjë “nuk do të vijë vitin tjetër, por në janar të 2019-ës, ndoshta në verën pasardhëse. Për të mundur konkurrencën e shumë klubeve të tjera, Reali do të paguajë klauzolën prej 45 mln eurosh. Talenti brazilian, vetëm 16-vjeç, ka mahnitur me Brazilin U-17, që në mars fitoi kampionatin e Amerikës Latine në Kilë. Ai është grumbulluar edhe në ekip të parë.