(VIDEO) Napoli e pëson, më pas zgjohet me tripletë!

Ndeshja e parë ka qenë e frikshme dhe me drithërima për Napolin në “San Paolo”, edhe pse në fund buzëqesh skuadra e Sarrit, që fiton me rezultatin e thellë dhe të pastër 3-1 ndaj një Atalante që e nisi mjaft mirë duke shënuar me anë të Kristantes, ish lojtari i Milanit. Por, pas këtij goli, skuadra vendase u zgjua dhe pasi barazoi me Zielinskin në pjesën e dytë, në minutën e 56-të me një “perlë”, arriti më pas të realizonte me Mertens në të 61’ dhe më pas mbylli llogaritë me Rog në të 87’.

Në këtë ndeshje nuk luajti Hysaj, pasi mori të kuq një javë më parë. Në vend të tij, në të djathtë, u aktivizua Kristian Maxhio.