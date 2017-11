(VIDEO) Milani “rindez motorët” dhe shpëton Montelën!

Duhej një fitore për të rikthyer qetësinë dhe larguar hijet e shkarkimit për Vinçenco Montelën dhe kuqezinjtë e Milanit e kanë arritur duke mposhtur 2-0 skuadrën e Sasuolos, që këtë sezon është duke u paraqitur mjaft keq. Kanë mjaftuar golat e Romanjolit dhe Susos për t’i dhënë sigurinë e pankinës, të paktën edhe për disa kohë, deri në testin e radhës, trajnerit Montela.

Pas humbjes me Juventusin, kuqezinjtë reagojnë dhe, ashtu si kishin bërë në Verona ndaj Kievos, mundin skuadrën romanjole, duke shkuar në kuotën e 19 pikëve në renditjen e kampionatit dhe duke shkuar në vend të shtatë në renditje, 9 pikë larg vendit të katërt, edhe pse Lacio ka një ndeshje më pak, atë përballë Udinezes, që nuk u zhvillua për shkak të shiut.

Një ndeshje, ajo në “Mapei Stadium”, që ka parë kuqezinjtë të kujdesshëm, duke goditur në momentin e duhur. Shumë pak rreziqe në anët e Donarumës, që është detyruar të bëjë një pritje që në fillim dhe më pas vetëm disa dalje të guximshme. E mirë edhe paraqitja e Bonuçit dhe Montolivos.

Më pas, djemtë e Montelës kanë nisur të prodhojnë raste, sidomos në dhjetë minutat e fundit, ku pas mrekullisë së portierit vendas, te goditja me kokë e Kaliniçit, ka qenë Romanjoli ai që ka realizuar një gol me kokë, duke kërcyer mbi portierin kundërshtar. Sakaq, kuqezinjtë në pjesën e dytë kanë pasur shumë shanse të tjera për të shënuar, deri sa Suso ka qenë ai që është “ndezur” në momentin e duhur: krosim i Bonuçit perfekt për këmbët e spanjollit, që pasi ka ndërmarrë një inkursion, ka bërë driblimin tashmë të zakonshëm, duke u kthyer me të djathtën dhe goditur fort: topi në rrjetë dhe 2-0 për Milanin.

Më pas, raste të tjera me Bonuçin dhe Kaliniçit kanë ardhur, por fitorja mund të mjaftojë edhe me këto shifra. Pas dy javësh, përballja me Napolin.