(Video) Kameruni mposht Ganën, në finale kundër Egjiptit

Gjysmëfinalja e dytë e Kupës së Kombeve (Afrikë), Kamerun-Gana, ka përfunduar 2-0 me fitoren e “Luanëve. Ndryshe nga çifti i parë gjysmëfinalist, Burkina Faso-Egjipt, i cili u desh të shkonte deri në ruletën e penalltive për të nxjerrë fitues Egjiptin, Kameruni dje e zgjidhi takimin brenda kohës së rregullt. Fillimisht me gol të Ngadeu-Ngadjuit dhe më pas me Basogogun, kamerunasit triumfuan dhe më 5 shkurt do të përballen në finalen e madhe me skuadrën egjiptiane. Ndeshja për medaljen e bronzit do të luhet nesër ndërmjet dy ekipeve humbëse, Burkina Fasos dhe Ganës.