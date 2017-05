(VIDEO) Hysaj i bashkohet korit anti-Juventusit!

Pasdite mes tifozëve në qendrën tregtare “La Masseria” për Lorenco Tonelin dhe Elseid Hysaj, dy ish-shokë skuadre te Empoli dhe sërish bashkë te Napoli. Dy lojtarët axurrë kanë postuar foto dhe video me fansat që kanë shfaqur gjithë lumturinë e tyre.

Një moment ka qenë shumë i veçantë, teksa mbrojtësi i djathtë i kombëtares së Shqipërisë dhe i Napolit, ka ndjekur dhe festuar bashkë me korin e tifozëve napoletanë nën koret “kush s’kërcen është juventin”. Sakaq, Napoli po përgatitet për javën e fundit të kampionatit, ku do të synohet vendi i dytë, edhe pse Roma është 1 pikë përpara dhe luan brenda fushës. Megjithatë, shpresa vdes e fundit dhe axurrët do të provojnë të kalojnë verdhekuqtë.