(Video) Dramë dhe penallti, Egjipti në finale!

Festë për Egjiptin e Hektor Kuperit që fluturon në finalen e Kupës së Afrikës, duke thyer me penallti skuadrën surprizë të edicionit, Burkina Fason e vëllezërve Traore. Pritjet e 44 –vjeçarit El Hadari, vendimtar te goditjet e portierit Kofi dhe B.Traore, kthejnë Salah me shokë aty ku mungonin prej 2010-ës, për të kërkuar titullin e tetë. Egjipti i Kuperit pret tashmë fituesin e çiftit Gana-Kamerun, ndërsa humbësi do të sfidojë të shtunën në Port Gentil ekipin e Burkina Fasos.

Gjysmëfinalet

Burkina Faso-Egjipt 1-1

(3-4 pas penalltive)

Kamerun-Gana 20:30