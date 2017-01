Rregulloret e futbollit janë një labirint i vërtetë, ku herë pas here dalin në dritë perla, si ajo që ndodhi sot në Nantë-PSG, në Ligën 1 franceze.

Mesfushori i PSG-së, Marko Verrati, i ktheu topin me kokë portierit, në mënyrë që ky të mund ta kapte me dorë, por italiani thuajse u shtri në tokë për të goditur topin dhe me sa duket kjo gjë përbën sjellje antisportive.

Karton i verdhë për Verratin dhe të gjithë gojëhapur!