Veliu: Kjo është grinta që duhet

Mbrojtësi Franc Veliu ishte protagonist në takimin e djeshëm, ku shënoi golin e parë për skuadrën e tij. Vlonjati vlerëson fitoren dhe thekson se ekipi pati grintën e duhur në fushë: “Sinqerisht, më vjen shumë mirë për fitoren, sepse ishim në një gjendje të vështirë pas humbjes me Besëlidhjen. Shokët e skuadrës luajtën me shpirt, ashti si duhet të luajmë gjithmonë në fakt. Kjo fitore na dha pak qetësi, por asgjë nuk ka mbaruar. Pa dyshim, një skuadër, që të ecë përpara, duhet të ketë qetësi, aq më tepër në marrëdhëniet mes drejtuesve, stafit dhe lojtarëve. Ne do të bëjmë maksimumin, edhe pse me mungesa.

Sot fituam, por do ta kemi të vështirë më pas në kampionat, nëse do të kemi kaq shumë mungesa. Zeqiri është nga pikat më të forta dhe uroj të kthehet sa më shpejt, por është një debat mes tij dhe presidentit, ndaj dhe e zgjidhin ata. Duhet që këtë grintë ta kemi në vazhdimësi, sepse gara është shumë e ashpër. Nuk ka lider në ekip, diferencën e bën grupi”, – tha pas ndeshjes Veliu, autori i golit të parë të Flamurtarit.