Veliu: Flamurtari e ka bërë kthesën, nuk ndalemi as në Durrës

Elton Nika

Mungoi në fitoren ndaj Vllaznisë, për shkak të dëmtimit të pësuar në shpatull vetëm pak para nisjes së ndeshjes, por tashmë mbrojtësi Franc Veliu është plotësisht gati për të luajtur nga minuta e parë në Durrës ndaj Teutës. Vlonjati vlerëson dy fitoret e fundit të skuadrës së Flamurtarit, por, sipas tij, duhet bërë shumë kujdes ndeshje pas ndeshjeje, për të arritur sa më shpejt qëndrimin në Superiore, një objektiv që nuk duhej të ekzistonte për këtë sezon. Gjithsesi, Veliu shprehet se nuk duhet parë pas, por tek e ardhmja.

– Veliu, munguat ndaj Vllaznisë. A jeni gati për ndeshjen e radhës me Teutën?

– Ndaj Vllaznisë u dëmtova në shpatull pak para nisjes së takimit, dëmtim që e kam kronik. Ishin çastet, kur po bënim stërvitjen para takimit dhe e kisha të pamundur për të vijuar. Duhen vetëm dy ditë kohë, që të rikuperohem plotësisht dhe tashmë jam gati për ndeshjen me Teutën, nuk kam asnjë problem.

– Dy fitoret e fundit në kampionat, e kanë kthyer atë qetësinë e nevojshme për Flamurtarin?

– Po. Do të thosha se më shumë nga gjithçka na ka vlejtur fitorja në Gjirokastër, pasi në realitet kemi marrë 6 pikë. Ishte pikërisht ajo ndeshje momenti i kthesës për Flamurtarin, pastaj erdhi edhe fitorja me Vllazninë, ku nuk duhej të gabonim. Luanim në shtëpi, pavarësisht se pa tifozë në shkallët e stadiumit. Megjithatë, mund të them se jemi padyshim më të qetë, sepse këtë e bëjnë edhe fitoret e fundit.

– Duket sikur qëndrimi është shumë pranë. Jeni dakord me këtë konstatim?

– Nuk do të thosha kështu, pasi gara mbetet e hapur dhe asgjë nuk ka përfunduar. Janë edhe gjashtë ndeshje deri në fund, ku duhet të japim maksimumin dhe të mendojmë ndeshje pas ndeshjeje. Tani kemi Teutën, më pas të shohim kundërshtarin e radhës, por në asnjë mënyre nuk është mbyllur gjithçka. Do të ishte gabim mjaft i madh, nëse do të mendonim kështu.

– Të dielën do të luani përballë Teutës në transfertë. Si e parashikoni këtë ndeshje?

– Një ndeshje shumë e vështirë, sepse edhe kundërshtari luan për mbijetesë, si ne. Në fakt, nëse Flamurtari ndodhet në këto pozita, është thjesht fati i keq, pasi duhej të mendonim për të tjera objektiva dhe jo mbijetesën në Superiore. Megjithatë, koha është të shohim përpara dhe jo për atë që kemi lënë pas. Teutën e vlerësoj, por nuk mund të them se cila nga skuadrat mbetet rivali ynë për qëndrimin në Superiore. Shohim punën tonë dhe duhet t’i marrim ndeshje njëra pas tjetrës. Këtë duhet të bëjmë, asgjë tjetër. Rëndësi ka vetëm Teuta, një kundërshtar, që të hap probleme.

– Teuta drejtohet nga Magani, ish-trajneri i Flamurtarit. Sa ndikon ky fakt?

– Ndoshta ndikon në këtë takim, pasi Magani e njeh mirë Flamurtarin. Por nuk mendoj se gjatë takimit do të mendojmë për këtë fakt, si ne, ashtu edhe Teuta. Në fushë gjithçka është ndryshe dhe secila skuadër do të kërkojë të marrë më të mirën për vete.

– Në tri përballje, nga një fitore dhe një barazim…

– Kjo do të thotë se është radha jonë për të fituar dhe shpresoj të ndodhë pikërisht kështu. Ne fituam në Durrës, ata në Vlorë, por, meqë mbetet ky rregull, tani ne duhet të fitojmë të dielën. Shpresojmë shumë për rezultat pozitiv dhe do të shkojmë për pikë, pastaj fusha përcakton gjithçka.