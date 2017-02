Veliaj garanton: Policia do të jetë në stadium

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i intervistuar nga “Top Channel”, ka prekuar sërish çështjen e nxehtë të stadiumit “Selman Stërmasi”.

Policia ka deklaruar se nuk e merr përsipër organizimin e ndeshjes, por Veliaj është i prerë: “Nuk i kam ndjekur në media këto deklarata, por unë di të them që policia do të jetë në stadium dhe Partizani do të luajë aty”.

Veliaj ka përsëritur se nuk është normale që të ketë kaq shumë probleme mes tifozëve nga i njëjti qytet: “Ky është një vend ku katoliku uron Bajramin në xhami dhe myslimani uron Krishtlindjet në kishë. Kemi simbol hapjen dhe nuk ka sens që të diskutojmë nëse një klub do të lejojë apo jo një tjetër të luaj në një stadium”.

Ndërkaq, Veliaj ka përsëritur se borxhet që bashkia i ka Tiranës do të shlyhen, pak nga pak: “Kemi marrë përsipër shlyerjen e borxhit, do ta bëjmë pak nga pak, sepse është e pamundur që ajo shifër të shlyhet njëherësh. Duhet të japim kontributin tonë, sepse Refik Halili po shkrin pasurinë e tij në këtë klub dhe më duhet ta them që është paksa aventurë të hedhësh para në futboll, sepse është një biznes ku nuk ekziston një plan dhe ku asnjëherë nuk i dihet a do t’ia dalësh mbanë”.

Bashkia e Tiranës është duke menduar që t’i gjejë një zgjidhje 34% të aksioneve që ka tek klubi bardheblu, të cilit është gati t’i kalojë edhe asetet nëse do t’i paraqitet një projekt: “Ne do të donim që të gjitha aksionet dhe vendimmarrja t’i kalojë presidentit të klubit apo aksionerëve. Për aksionet tona kemi sinjalizuar edhe tifozët nëse duan të bëhen aksionerë siç janë tek Barcelona. Tirana e mori stadiumin e gatshëm, Partizanit i duhet ta bëjë, por unë jam shumë i gatshëm për asetet që ka bashkia nëse ka një projekt konkret”.