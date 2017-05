Vazhdon misteri i Mazrekajt…

Mesfushori nuk është stërvitur as ditën e djeshme. Kosovari po vuan me dëmtimin që nuk i ka kaluar akoma…

Telenovela e Mentor Mazrekaj nuk po i gjendet fundi. Mesfushori kosovar është në dispozicion të trajnerit Starova, por vetëm me sakrifica. Lojtari po vuan dhe kjo është më se e dukshme. Një ndeshje të luajtur, 5 ditë pushim, pastaj 45 minuta në fushë, për t’iu rikthyer pushimit dhe stërvitjeve të diferencuara. Se çfarë e mundon lojtarin nuk po kuptohet, pasi edhe pas dy operacioneve të tij të mëparshme nuk po arrihet në diagnostikimin e problemit. Ndoshta “Menqa” luan me sforcim për të fituar kontratën e re, ndoshta luan për të treguar dashurinë e tij për fanellën… Pak e dinë, por se duhet të ndalet kjo është mëse e dukshme. Lojtari vazhdon të shtyhet deri në limite për skuadrën e tij, por duket se kjo mund t’i rrezikojë edhe karrierën. Në verë Mazrekaj është në dilemë, pasi nuk e di se çfarë do të bëjë. Kupat e Europës janë në prag, por edhe me këtë problem që ka nuk mund të vazhdojë më. Nga ana tjetër, edhe pse presidenti Gaz Demi e ka një ndër të preferuarit e tij, dilemat i ka të mëdha, sepse mesfushori ka 2 vite që nuk po luan. Një gol me Flamurtarin është shumë pak për t’u mbajtur mend, pavarësisht bukurisë dhe vështirësisë së shënimit.

Kosovari nuk është stërvitur as ditën e djeshme, pasi është detyruar të pushojë. Ai ka vijuar me programin individual, por mjafton të mendosh se javën e kaluar ka zhvilluar vetëm një seancë stërvitore me skuadrën dhe ka luajtur vetëm 45 minuta në ndeshje, për të dyshuar për gjendjen e tij.