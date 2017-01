Vazhdon eksodi te Korabi, ikën edhe zëdhënësi Ilnica

Që situata te Korabi është shumë shqetësuese, këtë e dinë të gjithë, por tashmë vihet në dyshim edhe vazhdimësia e sezonit. Sinjal shumë negativ është largimi i zëdhënësit për shtyp Eduard Ilnica, i cili ka zyrtarizuar ndarjen nga klubi i zemrës dhe tregohet i qartë, duke u shprehur: “Duke parë konfuzionin që ka përfshirë klubin, e kam të pamundur të ushtroj detyrën time”.

Ja teksti i plotë i postimit nga Ilnica:

Njoftim

Bëj me dije se, duke filluar nga sot, nuk jam pjesë e stafit të KF Korabi, në detyrën si zëdhënës shtypi pranë këtij klubi. Edhe pse nuk jam përgjegjës për ecurinë e ekipit në pjesën e parë të sezonit, dorëheqjen e jap sepse ndjej përgjegjësi morale. Duke parë konfuzionin që ka përfshirë klubin, e kam të pamundur të ushtroj detyrën time.

Gjithsesi, mbetem i Korabit, si një dashamirës, tifoz i zjarrtë dhe përkrahës në forma nga më të ndryshmet, por zyrtarisht nuk jam pjesë e strukturës së klubit me një detyrë konkrete. Shpresoj dhe uroj me gjithë zemër që Korabi të mbijetojë në Superiore dhe do të bëj tifo për ekipin. Ndoshta rrugët me Korabin do të kryqëzohen sërish për një bashkëpunim në të ardhmen. Falënderoj kolegët e mediave sportive dhe jo vetëm që më ndihmuan në punën time!

Forca Korabi, mund t’ia dalësh!