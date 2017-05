Ultimatum nga Fanatics

Pritën gjatë, u menduan dhe kanë reaguar. Fanatics, tifozët ultras të Tiranës, kanë parë klubin e tyre të zbresë nga kategoria, një njollë turpi që nuk do të fshihet kurrë.

Edhe reagimi i tyre ka qenë shumë i ashpër, duke sulmuar ashpër presidentin Refik Halili dhe duke i kërkuar dorëheqjen.

Sqarim!

Sot është dita me e turpshme ne historinë 97-vjeçare te Tironës. Për herë të parë, Tirona ra një kategori më poshtë!

Lart e poshtë nga tifozët dhe nga media po thuhet se pjesë në faj kanë edhe Fanatics!

Por nëse hedhim një sy në disa nga ndeshjet e këtij kampionati shohim se:

Ndeshjet me Kukësin nuk i sajuan tifozët. Pikët me Korabin nuk i humbën tifozët. Ndeshjen me Luftëtarin nuk e humbën tifozët. Ndeshjet me Laçin, kur Laçi ishte skandal, nuk i humbën tifozët. Lojtarët me eksperiencë nuk i larguan tifozët. Dhe dënimet nga UEFA, që dogjën merkaton e janarit, nuk i sollën tifozët. Këto vetëm për të përmendur disa!

Gjithashtu, kujtojmë se vitin që kaloi ishim në të njëjtën pozitë dhe për të njëjtat arsye braktisëm bojkotin. Kjo gjë nuk solli asnjë ndryshim.

Prandaj ngelemi besnikë të veprimeve tona! Fajtori është Refik Halili!

Presim që brenda 48 orësh ai të pranojë përgjegjësitë dhe të japë dorëheqjen…