Ulqini kthehet në makth, mungesa e ujit anulon stërvitjen e Vllaznisë

Ditët përgatitore dimërore nuk po shkojnë aspak si duhet për skuadrën shkodrane në Mal të Zi. Ulqini ka qenë përherë i preferuari i kuqebluve, qytet ku përpos klimës së përshtatshme, u ka ofruar shkodranëve edhe kushte më të mira për sa i përket infrastrukturës sportive. Por këtë radhë duket se moti nuk është treguar mikpritës si herët e tjera. Fillimisht, problemi lindi me terrenet sportive, që nga temperaturat e ulëta disa gradë nën zero janë dëmtuar, duke mos qenë fort tëpërshtatshme për një proces stërvitor komod. Një shqetësim të tillë nuk kanë nguruar ta përcjellin direkt nga Ulqini vetë futbollistët, madje të preokupuar edhe me atë se një gjë e tillë mund të ndikojë në trauma të ndryshme për ta, sidomos kaviljet, që në të tilla raste janë të parat që e pësojnë.

ANULIMI I STERVITJES

Duke lënë pas problematikën e fushës stërvitore, e marta ka sjellë një tjetër problem. Këtë radhë shqetësimi ka ardhur nga hoteli, ku sërishmi problemet vijnë nga temperaturat e ulëta, që për hir të së vërtetës, kanë qenë më të ulëtat në rajonin Shkodër-Ulqin. Bëhet fjalë për një problem me furnizimin me ujë, që ka lindur për shkak se kanë ngrirë tubacionet e rrjetit të ujësjellësit. Ky problem ka dhënë efektin negativ edhe në hotelin, ku është akomoduar Vllaznia. Në të tillë kushte, stafi teknik, pasi është konsultuar edhe me stafin mjekësor, ka vendosur që skuadra të mos lëvizë nga hoteli, duke anuluar seancën stërvitore të paradites. Me ndërhyrjen e administratorëve të hotelit, në orët e mesditës është rikthyer normaliteti dhe kjo ka bërë që kuqeblutë të zbresin në fushën stërvitore për seancën e pasdites, që duhet thënë se ka vijuar normalisht, me përkushtimin e duhur të të gjithë futbollistëve për të marrë ngarkesat e duhura.