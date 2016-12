“Ujqit”, takim me lojtarët: Partizanin mundeni për ne!

Ndodh për herë të parë, që tifozët e Skënderbeut të takohen me futbollistët. Do ta bëjnë sot paradite, para seancës së fundit, kur një përfaqësi e tifozërisë do të takohet me një përfaqësi futbollistësh në ambientet e stadiumit. Mësohet se ky takim do të zhvillohet rreth 30 minuta përpara seancës së fundit stërvitore, pra në orën 10:30. Lajmin e bëjnë të ditur përfaqësuesit e tifozërisë korçare. Për “Sport Ekspres” ata kanë pohuar se takimi është lënë edhe falë dashamirësisë së presidentit Ardjan Takaj, i cili i ka lejuar të bisedojnë “kokë më kokë” me futbollistët. Takimi vjen një ditë përpara sfidës me Partizanin dhe qëllimi i tifozëve është që t’i karikojnë sa më shumë futbollistët për një fitore të madhe.

DETAJET – Sipas krerëve të shoqatës së tifozëve korçarë, ata do të jenë sot paradite në ambientet e stadiumit, ndërkohë që zbulohen disa nga kërkesat e tyre për ekipin nga vetë këta tifozë: “Po, nesër (sot) do të takohemi me një grup futbollistësh. Edhe ne do të përfaqësohemi nga një grup tifozësh, nuk do të jemi të gjithë. Në emër të gjithë qytetit dhe gjithë tifozërisë, do t’u kërkojmë futbollistëve të luajnë për ne, të vënë zemrën në fushë dhe të tregojnë se jemi vërtet skuadra kampione e Superligës. Duam vetëm fitoren ndaj Partizanit. Duam premtimin e futbollistëve, por jo një premtim të zakonshëm. Të nderojnë fanellën që kanë veshur, të na nderojnë ne dhe gjithë këtë qytet. Ne, nga ana jonë, u premtojmë se mbështetja në këtë ndeshje do të jetë maksimale, do ta mbushim stadiumin plot. Kemi ditë që po përgatitemi për këtë ndeshje të fundit dhe do të shikoni spektakël, por spektaklin më të madh duhet ta japin futbollistët e Skënderbeut në fushë. Për këto gjëra do të diskutojmë në takim dhe falënderojmë presidentin Takaj që na e mundësoi. Nuk kemi dyshim që të enjten do të fitojmë, si ne në tribuna, edhe lojtarët në fushë. Vetëm bashkë mund t’ia dalim”.

6 MIJË – Deri tani janë luajtur 17 javë, por asnjëherë stadiumi juglindor nuk ka qenë i mbushur plot. Deri diku ka pasur tifozë në atë ndeshje të fazës së parë, kur kampionët pritën Kukësin, kurse në ndeshjen e fundit në shtëpi, atë ndaj Tiranës, ka pasur mbi 3 mijë tifozë, për shkak edhe të temperaturave të ulëta. Me Partizanin ndryshon puna, sepse këtë sfidë askush nuk do që ta humbë. Sa herë ka ardhur Partizani në Korçë vitet e fundit, tifozët kanë dhuruar spektakël dhe kështu pritet të ndodhë edhe nesër. Në Korçë mezi presin Krishtlindjen, por mezi presin edhe që Skënderbeu të mposhtë Partizanin. Rivaliteti është i madh dhe nesër në Korçë do të flitet për këtë superndeshje. Parashikohet që të jenë mbi 6 mijë tifozë në shkallët e stadiumit, një numër vërtet i lartë. “Ujqit” janë zgjuar dhe janë gati ta fitojnë ndeshjen e tyre në tribuna. Koreografia pritet të jetë e veçantë, por mbetet surprizë, siç ka ndodhur edhe herët e tjera.

