UEFA: Nuk kemi ndonjë plan për Ligë ballkanike

Një kampionat ballkanik duke nisur nga viti 2018, duke mos përfshirë Kosovën dhe Shqipërinë? Një histori pa asnjë bazë. Eshtë ky komenti i Aleksandër Ceferin, presidenti i UEFA-s, në lidhje me zërat për krijimin e një kampionati rajonal që do të përfshinte shtetet e rajonit të Ballkanit: “Nuk janë të vërteta pohimet e fundit mbi krijimin e mundshëm të kampionatit ballkanik”, deklaroi drejtuesi slloven në kanalin N1 të Sarajevos. Sugjestioni për një kampionat të formuar nga skuadra të kampionateve ballkanike (Kroaci, Serbi, Maqedoni, Sllovenia dhe Bosnje Hercegovina) do të ngjasonte, në një farë mënyre, me Ligen Adriatike sa i përket basketbollit, por nuk përfshihet për momentin në projektet e UEFA-s: “Në kundërshtim me atë që kanë sjellë disa medie nuk ka asnjë vendim nga ana e UEFA-s për krijimin e një kampionati të tillë”, preu shkurt Ceferin.

Kështu, mbyllet një nga polemikat që ishte hapur kohët e fundit në lidhje me përjashtimin e Kosovës dhe Shqipërisë nga projekti që do të sillte miliona euro në arkat e klubeve të këtyre federatave. Sipas medieve serbe dhe kroate, ky kampionat do të përmbante 24 skuadra dhe do të ndahej në 6 grupe me nga 4 ekipe. Një tjetër rrezik që i kanosej ka të bëjë me tifozeritë dhe kundërshtitë politike.