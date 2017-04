UEFA i shkatërroi karrierën gabimisht, Sako e çon në gjyq

Pranverën e shkuar bëri bujë pezullimi i mbrojtësit të Liverpulit, Mamadu Sako, i cili në bazë të njoftimit të UEFA-s, kishte rezultuar pozitiv në kontrollin antidoping.

Pezullimi ishte provizor, deri në testet përfundimtare, por ndërkohë Sako humbi ndeshjen finale në Europa League, ndër të tjera, si dhe u braktis nga Franca, që nuk e mori në Europian pikërisht nga pezullimi i UEFA-s.

Historia u bë absurde pak para Europianit: UEFA deklaroi shkurt se nuk do të merrte asnjë masë shtesë ndaj mbrojtësit.

Pse? Kjo ishte pyetja e të gjithëve. E sikletosur, UEFA shpjegoi se substanca e përdorur nga Sako, për djegjen e dhjamit të tepërt, nuk ishte fare në listën e substancave antidoping.

Një histori absurde, që Sako nuk e harron lehtë, sepse i dogji shanset e karrierës: “Më hoqën mundësinë e vetme për të luajtur në Europian dhe më njollosën karrierën. Tani do të merret avokati im me këtë çështje, nuk mund të kalojë me një ndjesë”.