U nis ta braktiste ndeshjen, urdhri kthehu Skënderbeun!

Shkodranin Salihi nuk e mbajtën nervat, shpërtheu me protestën më të rrallë në botë. Korçarët iu drejtuan dhomave të zhveshjes, por…

Nëse sheh një polic – i cili supozohet se duhet të mbrojë rendin – të përdorë armën e tij kundër një të pafajshmi, atëherë më minimalja që mund të bësh është të paktën të mos biesh dakord me atë gjë dhe, nëse ke guxim, edhe të reagosh, edhe pse rrezikon ta pësosh njëherë e përgjithmonë…

Dhe, nëse pistola të merr jetën, një karton i dhënë paturpësisht dhe me ndërgjegje të trazuar të bën të humbësh toruan, sidomos kur je duke vrapuar, djersitur, luftuar për çdo top dhe ndjekur objektivin. Aty ku e padrejta të bën të humbësh shikimin dhe ku mjafton një karton i kuq për të të nxjerrë nga vetja. Hamdi Salihi nuk u përmbajt më. E kishte mjaft të vështirë, ai që ka luajtur shumë ndeshje me kombëtaren dhe ai që ka luajtur në Azi, Amerikë dhe Europë.

Njeriu i tre kontinenteve, i cili ka parë shumë kultura, tha “mjaft”. E bëri si burrat, duke i marrë kartonin e kuq arbitrit Enea Jorgji, duke e grisur në sytë e të gjithëve dhe duke flakur copëzat e tij, me shikimin lart nga qielli, teksa i drejtohej dhomave të zhveshjes dhe shante hapur…

Mes një turme vërshëllimash, shkodrani nuk donte t’ia dinte. Për të, në atë moment, ndeshja mund të quhej e mbyllur, ashtu sikurse për Skënderbeun, pasi të gjithë lojtarët vendosën të braktisin fushën. Ishte një ndërhyrje e stafit teknik, me trajnerin Daja në krye, ajo që i kthehu mendjen. Shumë i rëndë do të kishte qenë dënimi për korçarët, me humbje të sigurt 0-3 në tavolinë dhe penalizim me pikë për sezonin tjetër dhe këtë aktual. Kështu, nga gjaknxehtësia te ftohtësia.

Salihi kthehet në fushë dhe arbitri Jorgji, atij të cilit i mori “pistoletën” (kartonin) dhe ia flaku tutje, e pa sikur s’kishte ndodhur asgjë. Ai, arbitri i FIFA-s, që duhet ta nxirrte me të kuq shkodranin, për një gjest që është i rrallë në botë (nuk njohim precedentë të tillë)qëndronte në fushë si një “i vdekur që ecën”… i pafuqishëm për të ndëshkuar një lojtar që bëri atë që mendoi më të drejtë në atë moment. Atë që menduan të gjithë ato që shohin futboll dhe “ushqehen” me pasionin, emocionet që transmeton.