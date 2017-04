Tronditet Totenhemi, trajneri vdes në fushë

Ish-futbollisti anglez Ugo Ehiogu, në vitet e fundit trajner i Totenhemit U-23, ka vdekur në moshën 44-vjeçare.

Ngjarja ndodhi në qendrën stërvitore të Totenhemit dje, ku Ehiogu mori ndihmën e shpejtë për një infarkt, por edhe pse u çua me urgjencë në spital, nuk ishte e mundur që të evitohej tragjedia.

Totenhemi lëshoi një deklaratë për shtyp, ku njoftoi ndarjen nga jeta të ish-futbollistit të kombëtares angleze: “Me trishtim të thellë njoftojmë ndarjen nga jeta të Ugo Ehiogut, trajneri i ekipit tonë U-23. Ugo mori ndihmën e shpejtë pas një ataku kardiak në qendrën tonë stërvitore, ndërsa u nda nga jeta në spital, mëngjesin e sotëm. Klubi i dërgon ngushëllimet më të thella familjes, që në këtë moment të vështirë ka kërkuar privatësi”.

It is with immense sadness that we announce the passing of Ugo Ehiogu, our Under-23 coach. pic.twitter.com/sSU0yqVfyk

Ehiogu luajtur 355 ndeshje në Premier Ligë, ku ka luajtur ndër të tjera me Aston Vilën dhe Midëllsbroun, duke fituar Kupën e Ligës me të dy klubet, ndërkohë që ka luajtur 4 ndeshje me kombëtaren, duke i shënuar një gol Spanjës.

Aston Vila ka lajmëruar se për Ehiogun, i cilësuar si “një kullë force”, do të mbahet një minutë heshtje para derbit të madh kundër Birmingamit të dielën.

We will be holding a minute’s applause before our derby with @BCFC…

Both sets of players will wear black armbands as a mark of respect. pic.twitter.com/yY2Gf2Dw51

— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) April 21, 2017