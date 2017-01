Tronditet Hall Siti, futbollisti përfundon në spital

Sot pasdite Çelsi fitoi 2-0 ndaj Hall Sitit, por rezultati i ndeshjes nuk përbënte ndonjë lajm, krahasuar me atë qoi ndodhi në pjesën e parë mesfushorit mik Rajan Mejsën.

25-vjeçari u përplas kokë më kokë me mbrojtësin Geri Kahill në minutën e 13-të të ndeshjes dhe mbeti i shtrirë në tokë, pa dhënë shenja jete.

Pas 8 minutash paniku, mjekët arritën të evitonin më të keqen dhe më pas mesfushori u transportua me shumë kujdes me barelë jashtë fushe, duke e çuar më pas në spital, ku do të qëndrojë për disa ditë, por të paktën duket se është përmendur dhe nuk ka probleme serioze.