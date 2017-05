Triumfi i një trajneri “anglez”

Më në fund Kukësi e ka bërë hapin e madh, duke fituar titullin e ëndërruar, dhe për këtë një meritë të madhe ka edhe Ernest Gjoka, një trajner “i butë” në Shqipërinë e polemikave

Ernest Gjoka nuk është një nga ata trajnerë që drejton me dorë të hekurt. Nuk mbahet mend ndonjë konflikt i publikuar në media me lojtarët, ndërkohë që edhe në media është ndoshta trajneri më diplomat në Shqipëri, aq sa është e pamundur që t’i shkëputësh një deklaratë të ashpër e polemizuese, sado ta ngacmosh. Ky stil i ka kushtuar ndoshta në imazh: nuk e kemi për zakon të kemi trajnerë “anglezë” në drejtim, aq sa edhe trajnerët e huaj kur vijnë e punojnë në Shqipëri, pak nga pak ndryshojnë, lënë mënjanë elegancën dhe bëhen shqiptarë. Kujtoni shpërthimet e Agostinelit, Sormanit e shumë të tjerëve, që në javët e para në drejtim ishin engjëj në intervista dhe në komentet menjëherë pas ndeshjeve, edhe kur humbnin. Gjoka është ndryshe, është brezi i ri, diçka që ndoshta nuk i pëlqen ndonjë kolegu që rrudh buzët, por edhe shumë të tjerëve që me apo pa dashje, ia veshin meritat e triumfit sezonal Safet Gjicit. Natyrisht, bosi i klubit verilindor ka një meritë të madhe, për 101 arsye, por merita më e madhe e tij është që i dha besim Gjokës, edhe në momente delikate, edhe në barazime dëshpëruese si ai ndaj Korabit në Kukës, apo ndaj Laçit e Partizanit brenda pak ditësh.

Në CV Gjoka nuk kishte nja 20 vite karrierë e një thes me trofe: e ka mësuar “zanatin” në ekipe të pamësuara me kreun, si Apolonia, Tomori e Kamza, kreu specializimin te Flamurtari dhe nëse ia del në Vlorë, ia del kudo. Fitoi një kupë në Vlorë, me një kryevepër taktike pikërisht kundër Kukësit të Gjicit. Me siguri ky i fundit nuk e ka harruar, kur e punësoi verën e shkuar.

BESIMI NË VETVETE – Zbarkoi te Kukësi pa zhurmë, por i bindur se mund të fitonte titull. “Mund”, në fakt, është pak, sepse Gjoka ishte i bindur se titullin duhej ta fitonte. Pikërisht për këtë arsye, kërkonte drejtimin e Kukësit, duke refuzuar oferta të dorës së dytë, ndoshta më joshëse në aspektin financiar. Edhe klauzola për premion në rast renditjeje në 3 vendet e para u ndryshua me dëshirën e Gjokës: premio vetëm për titullin, asnjë vend më poshtë! Kukësi i vjetshëm nuk ishte i keq, përkundrazi, në pjesën e dytë të sezonit u bë i frikshëm, por ishte ende larg, shumë larg Skënderbeut dhe Partizanit, ndërsa kupa u fitua me shumë vuajtje. Gjici donte më shumë siguri, petk pretendenti, autoritet. Pak nga pak, ia dha Gjoka, i cili për të qenë realist, nuk është se është ndonjë “i përkëdhelur” nga fati, përkundrazi. Ilir Daja ka thënë diçka me vend kur mori Skënderbeun para disa muajsh: “Të jesh trajner i Skënderbeut, titulli është detyrim dhe gjithçka tjetër dështim”. Nuk funksionon kështu te Kukësi, skuadër që me një kupë në Librin e Artë të klubit nuk është se të bën të dridhesh, aq më shumë që dy kupa i kishte humbur në finalet e mëparshme. Gjici kërkonte me çdo kusht titull dhe ata që e ndjekin Kategorinë Superiore kanë vite që buzëqeshin me ironi: “Ngadalë, Safet, ngadalë. Je i ri në këtë fushë”. Kokëfortë si asnjë president tjetër, Gjici i besoi Gjokës pikërisht sepse ky i fundit i premtoi titullin. Bast i rrezikshëm, por që ia vlejti.

SEKRETI I SUKSESIT – Gjoka nuk është nga ata trajnerë që mendojnë se dinë gjithçka dhe e gjejnë arsyen e dështimit te fati i keq, tek arbitri amator, apo te kundërshtari dredharak e federata planprishëse. Preferon të lexojë shumë, të studiojë, të bëjë edhe eksperimente brenda çdo ndeshjeje ndeshje. E paprekshme linja me 4 mbrojtës pas, me dy liderë si Shameti e Hallaçi dhe një zbulim si Albi Alla, por edhe një zbulim tjetër në janar, Rrumbullaku, i cili kompletoi një krah ku Imami mbante një peshë tepër të madhe. Një pikë kyçe në mesfushë, Besar Musolli, por edhe një në sulm, natyrisht, Pero Pejiç. Rreth tyre, lëvizje pa fund, me ndërrime mjaft të guximshme në ndeshje të caktuara, aq sa kishte raste 5-6 lojtarë ofensivë njëherësh në fushë, me Musollin të detyruar të mbulonte çdo gropë para mbrojtjes. Rrezik që shumë trajnerë nuk kanë guxim ta ndërmarrin, por kur bëhen llogaritë, del që Gjokës i ka dalë gjithçka mbarë. Jo më kot ajo kolona e humbjeve shënon 0: cili trajner në historinë e Shqipërisë mund të rrahë gjoksin me një rekord të tillë?

E ARDHMJA – Ndoshta është herët për të folur, sepse sezoni nuk ka marrë fund dhe Gjici do edhe rekordin e pathyeshmërisë, javën e ardhshme në Gjirokastër. Qetësi dhe festë do të ketë, por vetëm pak ditë. Profesioni i trajnerit i tillë është, shumë lodhje e stres, shumë punë edhe në qershor, që duket si muaj pushimi. Për hir të së vërtetës, Kukësi evropian ka nevojë për përforcime, por tani që ka fituar titullin, edhe përforcimet duhen serioze e cilësore, jo sa për të shënuar emrin te lista e blerjeve dhe për të fituar titullin virtual, atë të merkatos. Gjoka e ka të qartë: sa më shumë të fitojë, aq më shumë presioni mbi të shtohet, sepse “steka” është ngritur dhe për Gjicin Kukësi nuk mund të luajë për vendin e dytë. Vera po afron, Gjoka nuk ka kohë të shohë pas, por ndërkohë kryeveprën e tij e ka kompletuar dhe me të drejtë mund të krenohet: “Po, ia dola!”.