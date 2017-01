Tre firma brenda ditës te Skënderbeu

Fatjon Rupi

Tre lojtarë të rinj i janë shtuar organikës së Skënderbeut. Tre firma të reja në Turqi brenda një dite te kampionët në merkaton e dimrit, duke e çuar në 5 numrin e përforcimeve, pas Plakut dhe Lulajt. Rumuni Kornel Predesku dhe nigerianët Eko Barine e Xhefri Çarls janë lojtarët e rinj të ekipi korçar. Gjithçka është mbyllur me këta tre lojtarë, pavarësisht se klubi nuk e ka bërë ende njoftimin zyrtar. “Sport Ekspres” ka mësuar se ata janë tre firmat e radhës te Skënderbeu, që mund të bëjë edhe ndonjë surprizë të fundit në merkaton e dimrit, por kjo mbetet për t’u parë. Nëse shtojmë edhe Karimin, që tani është federuar, bëhen 6 përforcimet për trajnerin Daja. Me afrimet e fundit, ai ka në grup dy mesfushorë të tjerë dhe një sulmues. Ky është një lajm shumë i mirë për tifozët korçarë. Koha e merkatos është e limituar dhe drejtuesit kanë vendosur të nënshkruajnë “me breshëri”, duke marrë lojtarë për të tashmen dhe të ardhmen. Nga ata që ishin në provë, nuk e kanë kaluar klasën Hanson Boakai dhe Okafor Oniekaçi.

PREDESKU – Lojtari që është marrë për të bërë numrin 10 te Skënderbeu, mësohet se sot do të nënshkruajë kontratën me ekipin e ri, që e mban atë lidhur me korçarët për 18 muaj, pra deri në fund të sezonit të ardhshëm. Rumuni e tregoi veten që në seancat e para stërvitore dhe në një nga miqësoret turke që luajti, sepse në të fundit me Karabakun nuk luajti për shkak dëmtimi. Predesku u pëlqye që në fillim nga trajneri Ilir Daja, pasi është një lojtar me shumë përvojë, që do t’i shërbejë Skënderbeut në të ardhmen. Ai pritet të bëjë organizatorin, për të cilin ekipi korçar vuajti në gjysmën e parë të sezonit. Do të jetë ai Shkëmbi i ri. Rumuni nuk priste më, pasi merkatoja dimërore është e kufizuar dhe, pas takimit që pati me stafin teknik dhe presidentin Takaj, u vendos të firmosë për 18 muaj.

EKO BARINE – Firma e dytë te kampionët është ajo e nigerianit 19-vjeçar Eko Barine, i cili u bashkua me kampionët vetëm të hënën në mbrëmje, lajm i publikuar në numrin e djeshëm të “Sport Ekspres”. Ai ka lënë mbresa dhe menjëherë drejtuesit korçarë, të interesuar për lojtarë të tillë, i afruan kontratën 3-vjeçare. Mesfushori që vjen nga Xhetinkaja, ekip i Qipros turke, i shtohet grupit kampion, pasi e ka bindur edhe trajnerin Ilir Daja, edhe pse 19 vjeç. I është ofruar kontratë 3-vjeçare, pasi konsiderohet futbollist i perspektivës. Menaxheri i përgjithshëm i Skënderbeut, Gerhard Takaj, e ka konfirmuar këtë goditje të radhës: “Po, Eko Barine ka firmosur për 3 vjet sot (dje) me Skënderbeun. Ai është një futbollist me të dhëna shumë të mira, një talent i padiskutueshëm”.

XHEFRI ÇARLS – Afrimi i tretë është një tjetër nigerian, sulmuesi që erdhi i pari për provë te Skënderbeu, Xhefri Çinedu Çarls, i cili gjithashtu vjen nga Qiproja turke, nga ekipi Dogan Turk Birligi. 19-vjeçari ka shënuar edhe një gol në fitoren 3-1, që Skënderbeu arriti ndaj azerëve të Sumqayit. Ai është aktivizuar në të tria miqësoret e luajtura në Turqi dhe drejtuesit menduan ta kenë në ekip edhe këtë lojtar me një kontratë 3-vjeçare. Për dy nigerianët nuk janë dhënë shumë detaje, pra nëse do të qëndrojnë me ekipin e parë apo mund të kemi ndonjë huazim të tyre, siç ka ndodhur me të rinjtë vitet e fundit, në mënyrë që të luajë rregullisht.

Zyrtarizimet e merkatos dimërore

Sebino Plaku (sulmues)

Bruno Lulaj (mbrojtës)

Reza Karimi (mesfushor)

Eko Barine (mesfushor)

Xhefri Çinedu Çarls (sulmues)

Kornel Predesku (mesfushor)