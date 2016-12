Trashi: Shpresoj të ketë diçka në merkato

Mesfushori i Partizanit, Lorenc Trashi, ka folur pas ndeshjes me Korabin. Ai ka folur edhe për merkaton ku shpreson të ketë diçka reale, referuar lajmit të “Sport Ekspres” se për futbollistin ka pëlqim nga Red Bull Salzburg. “Ndihem mirë, me besimin që më dha Starova. Jam përshtatur mirë, duke parë që profesor Starova nuk ka dëshirë që të luaj vetëm në një pozicion. Mendoj se me Skënderbeun do të jetë një ndeshje shumë e bukur, duke qenë se vijmë dhe pas një rezultati pozitiv. Merkato? Për momentin jam i fokusuar te Partizani dhe këto gjëra mendoj që nuk më përkasin mua. Shpresoj të ketë diçka, sepse çdo lojtar dëshiron më të mirën për vete. Por seriozisht nuk di gjë”, përfundoi Trashi.