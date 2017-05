Trashi: Ne e kemi ndërgjegjen e pastër, disa ekipe të tjera jo

Barazimi i javës së shkuar ndaj Kukësit ka ulur ndjeshëm entuziazmin në ambientin e kuq, por lojtarët e Partizanit besojnë ende te titulli.

Një prej tyre është edhe Lorenc Trashi, i cili ka dalë sot në konferencën për shtyp para sfidës kundër Laçit, por më shumë është ndalur te beteja për kreun.

“Barazimi ndaj Kukësit na ka penalizuar paksa në luftën për titull, pasi një fitore ndaj tyre do të na afronte shumë drejt objektivit final. Gjithsesi, janë edhe 4 ndeshje që përkthehen me 12 pikë, të presim si do të dalin përballjet që do të kenë dy rivalët tanë. Ne besojmë në fitimin e titullit përderisa matematikisht jemi plotësisht në lojë, ne do të luajmë shanset tona deri në fund”.

Mesfushori u kthehet edhe një herë akuzave ndaj rivalëve: “U druhemi aleancave! Realisht, të gjithë po e shohin se si kanë ardhur deri këtu disa ekipe, por nuk dua t’i komentoj shumë këto gjëra, pasi më pas do të interpretohen negativisht. Ne kemi ndërgjegjen e pastër, pasi ndaj të gjithë kundërshtarëve kemi dhuruar ndeshje të vërteta dhe të gjitha skuadrat japin maksimumin ndaj nesh. Mendoj dhe shpresoj që dy sfidat Kukësi-Flamurtari dhe Teuta-Skënderbeu të jenë ndeshje të bukura dhe të kënaqin publikun”.

Trashi shpreson te mbyllja perfekte e sezonit: “Ky është viti im i tretë te Partizani dhe e them me bindje që në këto 3 vite klubi ka bërë një punë mjaft të mirë, duke parë edhe objektivat që ka presidenti Demi. Ai e ka marrë klubin nga zero dhe e ka ngritur në nivelet më të larta, aty ku e duan të gjithë tifozët e skuadrës. Shpresoj që të jetë ky viti ynë i duhur, ta mbyllim me titull. Edhe pse është mjaft e vështirë ne do të luftojmë deri në fund. Laçi do jetë një përballje e vështirë duke parë që ka mjaft nevojë për pikë, mendoj që ne nuk na lejohet asnjë hap fals, duhet të sigurojmë vetëm 3 pikët”.

Për sa i përket të ardhmes së vet, Trashi tregohet diplomat, ndërkohë që lavdëron edhe tifozët: “Jam në kontratë me klubin dhe jam totalisht i fokusuar të jap më të mirën për ekipin. Nëse për mua do të ketë ofertë konkrete, është Presidenti dhe klubi që vendosin, ndaj e them se jam i fokusuar t’i shërbej skuadrës. Pozitive në këtë sezon mendoj se ka qenë ecuria dhe rezultatet e skuadrës. Një tjetër anë pozitive e këtij sezoni ishte edhe prezenca e madhe e tifozerisë tonë në stadium. Mbështetja e tyre edhe në këtë sezon ka qenë e mrekullueshme dhe ata mbeten një aset i çmuar për skuadrën dhe klubin”.