Tramexani-Sion, gjendet akordi ekonomik!

Paolo Tramexani dhe presidenti i Sionit, Konstantin, kanë gjetur akordin dhe ish-ndihmësi i Xhani de Biazit do të drejtojë skuadrën e renditur në vend të katërt, duke përfituar një kontratë më të mirë, pasi flitet për rreth 250 mijë euro, teksa te Lugano fitonte 120 mijë euro. Sakaq, italiani i ka kërkuar presidentit që të marrë me vete edhe një futbollist të bardhezinjve. Bëhet fjalë për Davide Marianin, mesfushorin që u dallua në Tiçino këtë sezon. Ndërkohë, mund të bashkohet me Tramexanin edhe Mirko Konte, si ndihmës.