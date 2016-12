Tramexani i dërgon “SMS”, Sadiku kthehet te Lugano?

Presidenti Renzeti del hapur: “Varet nga Zyrihu. Nëse ata duan ta mbajnë, ose nëse duan që të vihet në vitrinë dhe rivlerësohet në Superligën zvicerane këto gjashtë muajt në vazhdim”

Armando Sadiku kthehet te Lugano. Një ide e çmendur, apo realitet i mundshëm? Diçka e ndërmjetje, teksa tifozët e bardhezinjve kryqëzojnë gishtat. Emërimi i Paolo Tramexanit në stolin e skuadrës që këtë sezon renditet në vend të tetë në Superligën zvicerane ka bërë që pikërisht kjo ide të fuqizohet edhe më shumë, ndërsa dje ka folur presidenti i klubit, Renzeti, i cili në një intervistë të dhënë për medieve helvete, ka pranuar: “Armando dëshiron të vijë, është mik i trajnerit tonë, ndaj do të bëhet një tentativë në këtë drejtim”, shpjegoi numri “1”, i cili dha “ok” për transferimin e bomberit nga Elbasani në vitin 2014 te Zyrihu pikërisht nga Lugano, duke arktuar 500 mijë euro për kartonin e tij. Më pas, Renzeti u shpreh: “Djaloshi do të vinte me dëshirë, trajneri ynë e kërkon dhe ne e presim krahëhapur”. Pengesa e fundit, pra, është vullneti i Zyrihut: të lërë të lirë Armandon apo ta mbajë në gjashtë muajt e ardhshëm. “Varet nga strategjia e Zyrihut, nëse mendojnë se kanë nevojë për të këto gjashtë muaj ose nëse mendojnë se do të ishte më mira në vitrinë te Lugano në Super Ligë. Mendoj se negociatat do të bëhen në janar, ndoshta pak më shpejt se grumbullimi”. Sakaq, burime të sigurta pranë “Sport Ekspres” bëjnë me dije se mes trajnerit Tramexani dhe Sadikut ka pasur kontakte të vazhdueshme telefonike, nëpërmjet mesazheve “SMS”-ve

26 gola ka shënuar me skuadrën e Luganos, Armando Sadiku, duke e ndihmuar që të ngjitet në Superligën zvicerane. Ai luajti gjithsej 44 ndeshje