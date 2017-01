Trajneri i së ardhmes/ Shkëmbi nis rrugëtimin, rrëfehet ish-kapiteni i Skënderbeut

Intervistoi: Gjergji Stefa

Bledi Shkëmbi dhe Simone Inzagi kanë vetëm 3 vite diferencë. Takimi mes tyre ka qenë praktikisht një i tillë prej moshatarësh. I pari sapo ka përfunduar karrierën si futbollist – kapiteni i vetëm i gjithë kohërave që ka fituar 6 tituj radhazi – ndërsa i dyti ka përpara karrierën si trajner, madje e konsideruar e suksesshme për çka ka bërë te Lacio deri tani. Arsyeja e takimit në Formelo është e qartë, Shkëmbi ka udhëtuar për të nisur marrjen e përvojës. Një ditë dhe ai do të bëhet trajner. Roma është destinacioni i parë, por jo i fundit. Përveç kurseve për UEFA A dhe Pro, që pritet të nisin shumë shpejt, ai do të udhëtojë dhe drejt Zagrebit apo ndonjë klubi tjetër të rëndësishëm në rajon. Herët a vonë do ulet vetë në stol. Dëshira që një ditë të trajnojë Skënderbeun, trajnerët e së shkuarës dhe pikat e referimit, Shkëmbi rrëfehet për “Sport Ekspres”…

Tani nuk është më një sekret: Bledi Shkëmbi ka vendosur zyrtarisht, që karriera e tij post futbollist të vijojë duke u specializuar si trajner. A mund të konsiderohet një vendim përfundimtar?

Edhe kur luaja futboll shpesh e kam menduar të ardhmen si trajner. Sigurisht që bota e futbollit, pasi luan në fushë, të ofron shumë mundësi, por mendoj se kjo është zgjedhja ime. Patjetër që kurrë nuk duhet të jesh kategorik, sepse ndoshta gjërat ndryshojnë. Mund të ndodhë që të verifikoj në rrugë e sipër që nuk jam shumë i aftë ta bëj këtë gjë, por për momentin mendoj se jam gati të filloj leksionet, njësoj si një nxënës në ditën e parë të shkollës.

“Udhëtimi” ka nisur nga Roma. Pse vendosët të shkonit te Lacio për të marrë përvojë dhe çfarë ndodhi në ditët tuaja në Formelo?

Sigurisht që nuk do bëhem trajner sa hap e mbyll sytë. Preferoj të fitoj kohë në këtë drejtim. Zyrtarisht më duhet të ndjek kursin UEFA B dhe UEFA Pro, trajnime që nisin në muajin mars. Përpos kësaj, dua të shoh se çfarë ndodh në klubet europiane në këtë drejtim. Mënyrat dhe metodika në stërvitje, raportet me klubin dhe komunikimi me lojtarët. Lacio është klubi ideal për të verifikuar gjithçka, duke qenë se drejtori i përgjithshëm në këtë klub është miku im, bashkëlojtar në përfaqësuese, Igli Tare. Kemi luajtur së bashku për disa vite në Kombëtare dhe kam konsideratën dhe respektin maksimal, ndjesi që u përforcua gjatë ditëve në Romë. Në ato ditë ai u vu praktikisht në dispozicionin tim. Më krijoi mundësinë, që të krijoja një ide të qartë se si funksionojnë gjërat në klub, të kisha një takim me trajnerin Simone Inzagi dhe të kuptoja marrëdhënien mes kompanisë dhe trajnerit si dy hallka teorikisht të veçuara, por praktikisht të pandara. Gatishmëria e Tares më ka impresionuar.

Çfarë shije ju la takimi me Inzagin?

Një trajner në letër i ri, por jashtëzakonisht i përgatitur. Seancat stërvitore ishin patjetër shumë interesante. Ajo që bëri më shumë përshtypje në mënyrë si organizoheshin gjërat, ishte raporti i trajnerit me lojtarët, më shumti në komunikim dhe mbi të gjitha marrëdhënia, që Tare kish me trajnerin. Praktikisht Inzagi është një zgjedhje e Tares dhe të dy diskutonin për gjithçka, ishin në sinkron për çdo detaj, jo vetëm në aspektin stërvitor, por dhe në politikat e klubit.

Lacio ngjan si një koloni shqiptare, sepse aty luan dhe Strakosha?

Një nga portierët më të talentuar, që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. Respekti që gëzonte në ekip dhe në klub ishte impresionues. Ndonjëherë më dukej në një moshë shumë më të madhe se sa 22 vjeç.

A është Inzagi stili i trajnerit, që ndoshta ju do dëshironit në të ardhmen?

Pse jo, shumë i përkushtuar, i informuar për çdo detaj, një stil stërvitor shumë detajist, gjithnjë në funksion të ndeshjes së radhës, raporte intensive dhe bashkëpunuese me klubin. Praktikisht, ky është kompletimi që duhet të ketë një trajner.

Cili do jetë destinacioni juaj i radhës për të përftuar përvojë?

Kam në plan të vizitoj 2 klubet kroate, Dinamo Zagreb dhe Rijeka. Në të parin mendoj se mund të përfitoj edhe më shumë për mënyrën se si janë marrëdhëniet mes trajnerit dhe klubit. Në klube të rëndësishme kjo është thelbësore. Janë pjesë e pandarë. Një trajner, sado i aftë të jetë, nëse nuk shkrihet me objektivat, politikat e merkatos dhe strategjitë e klubit për të rinjtë, nuk mund të bashkëjetojë në një ambient dhe Dinamo është saktësisht ky lloj modeli. Pastaj Rijeka është shtëpia e ime e dytë, kam kaluar vite shumë të bukura në karrierë dhe pa asnjë diskutim që do ishte dhe një takim mes miqsh.

Cili ka qenë trajneri juaj i parë në futbollin profesionist?

Edmond Gëzdari. Ai drejtonte Skënderbeun, teksa vendosi që unë të kaloja nga skuadra e të rinjve në ekipin e parë. Respekt maksimal dhe një falënderim të veçantë gjithnjë për mundësinë që më dha.

Po trajneri, që ju ka lënë më shumë përshtypje në karrierë?

Zllatko Kranjçar, trajneri që kam pasur në Rijeka. Ishte një personazh i jashtëzakonshëm, gjë që mund t’ua konfirmojnë edhe lojtarë të tjerë shqiptarë, që ai ka drejtuar në Iran. Kishte një stil të veçantë, komunikim unik, shpesh ngjasonte i rreptë, por në fund u merrte lojtarëve gjithçka, madje duke i bërë dhe deri diku miq.

Në Shqipëri keni punuar me një mori trajnerësh, ndërsa vitet e fundit keni ndarë shumë gjëra me Josën…

Kanë qenë 4 vite, ku kemi fituar çdo sezon titullin kampion. Kohë e gjatë dhe raporte shumë profesionale. Në përgjithësi kuptoheshim mirë, ai si trajner, ndërsa unë si kapiten dhe lojtar. Një vlerë të veçantë në konceptin tim të trajnimit ka dhe Gerd Haxhiu, me të cilin kam punuar për disa kohë. Mendoj se mund të kishte merituar skuadra më me emër se ato që ka drejtuar.

A është Skënderbeu ëndrra juaj si trajner?

Pa asnjë diskutim që po, do ishte anormale, nëse nuk do ishte kështu. Por është ende shumë shpejt për të folur. Dua që hapat t’i hedh një e nga një.

Trajnerët në modë në futbollin europian janë gjithnjë e më shumë të rinj?

Le të themi, që modeli im për mënyrën si drejton, është Karlo Ançeloti. Kudo ku ka shkuar ka lënë gjurmë, pa zhurmë dhe pa polemika. Kam lexuar librin e tij dhe të them të drejtën më ka bërë përshtypje. Komunikimi me lojtarët ishte arma e tij më e fortë. Por Luis Enrike, Guardiola apo Konte janë njerëzit e momentit.

Për momentin jeni i angazhuar në “Digitalb”, një përvojë gjithsesi e këndshme?

Jashtëzakonisht, aty ndihem mes miqsh dhe i falënderoj gjithnjë për mundësinë që më kanë dhënë. Një përvojë, që më ndihmon t’i shoh gjërat nga jashtë, të jem në kontakt me trajnerët nëpërmjet lidhjeve direkte dhe të kuptoj gjendjen e tyre emocionale, sidomos pas ndeshjeve. “Supersport” është gjithnjë miqësia ime dhe do jetë gjithnjë kështu, si kur luaja futboll, ashtu dhe tani e kur të jem trajner.

Një pyetje delikate, janë trajnerët të pamundur apo klubet që nuk funksionojnë, sepse statistikat thonë që në 80% të rasteve klubet në Superiore i shkarkojnë pa u mbyllur sezoni?

Kjo është një temë e gjatë dhe nuk ka një ndarje, le të themi, me thikë. Shpesh klubet nxitohen, por ka raste që ndryshimi i trajnerit sjell ndryshim klime. Nëse që në fillim të bashkëpunimit palët kanë të qarta objektivat, ndjesitë, punojnë për një qëllim, duke krijuar profilin e tyre individual në klub, atëherë vetëm mungesa e fatit mund ta dëmtojë një raport.