Peter Shtëger, trajneri i Këlnit, ka përdorur fjalë me mjaltë për Mërgim Mavrajn. Ai u shpreh se mbrojtësi “është duke treguar në Hamburg atë që kemi parë edhe te Këlni, pra që është një faktor i rëndësishëm në një skuadër. Pra, s’eshte risi…”. Ndërkaq, Mavraj, i pyetur për përballjen ndaj Këlnit, ish-skuadrës, tha se “kam ende raporte me shumë ish shokë ekipi, por jam profesionist dhe s’ka vend për melankoli. Do të festoja nëse shënoj”.