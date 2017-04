Tragjedi në Nigeri gjatë Junajtid-Anderleht

Një tragjedi e rëndë ka ndodhur mbrëmë në Nigeri, në qytetin Kalabar. Një grup tifozësh po ndiqnin ndeshjen Mançester Junajtid-Anderleht, të gjithë tifozë të klubit anglez, kur një kabëll elektrik u këput dhe shkarkesa e fuqishme elektrike preku tifozët.

Autoritetet kanë deklaruar se deri tani janë 7 personat që kanë humbur jetën, por flitet për një numër më të madh, deri në 30 të tillë, përveçse shumë të plagosurve, në kushte të rënda.

Mançester Junajtid u ka shprehur ngushëllimet familjarëve të viktimave.

Our thoughts go out to the United fans, their friends and families affected by the tragedy in Calabar, Nigeria, yesterday. pic.twitter.com/WGnHAxpjMV

— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2017