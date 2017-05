Tradita, Partizani është makthi i Kukësit

Në vitin 2013 Kukësi ngjitej në Kategorinë Superiore, me Armando Cungun në stol dhe me një skuadër të mbushur me lojtarë cilësorë si Halilaj, Hallaçi, Brahja, Malakarne, Allmuça, Progni, Musolli e Cikalleshi. Përballja e parë me Partizanin u luajt në Krujë, Kukësi pritës dhe… Partizani fitues me një gol nga Jozef Thana 13 minuta para fundit.

Ishte ndeshja që në një farë mënyrë do të karakterizonte përballjen mes këtyre dy skuadrave, sepse në 5 ndeshje rresht Partizani fitoi 4 herë dhe Kukësi nuk e gjeti asnjëherë golin.

Më 14 shkurt të vitit 2015 erdhi hakmarrja e Kukësit, një fitore 3-0 me gola nga Pejiç, Zeqiri e Shameti dhe me një karton të kuq për Bathën.

E megjithatë, bilanci flet qartësisht pro Partizanit: 8-2 fitoret në 14 përballje në Superiore, të gjitha në 4 vitet e fundit. Me asnjë rival, as me Skënderbeun kampion, Kukësi nuk ka një bilanc kaq negativ që kur është ngjitur në Superiore.

Edhe humbja e fundit e Kukësit në kampionat, më shumë se një vit më parë, erdhi pikërisht nga Partizani: Sukaj godiste në minutën e fundit të ndeshjes, ndërsa më parë Emini kishte humbur një 11-metërsh dhe Partizani luante një pjesë loje me 10 lojtarë.

Ndryshimi i madh ka ardhur këtë sezon: Kukësi nuk ka pësuar ende gol nga Partizani! Nëse ia del edhe sot të mos pësojë, titulli është shumë pranë…

Bilanci PARTIZANI–KUKËSI

Ndeshja e parë: 02.10.2013, në Krujë, 1-0.

Fitorja e parë e Partizanit në Tiranë: 20.04.2014, 1-0.

Fitorja e fundit e Partizanit: 01.10.2016, në Kukës, 0-1.

Fitorja e parë e Kukësit: 14.02.2015, në Kukës, 3-0.

Fitorja e fundit e Kukësit: më 01.10.2016, 1-0.

Barazimi i parë: më 01.02.2014, 0-0, në Tiranë.

Barazimi i fundit: më 26.02.2017, 0-0, në Kukës.

Barazimi me më shumë gola: 1-1, në Tiranë, më 18.04.2015.

Barazime radhazi: 2 ndeshje të sezonit aktual 2016-17.

Fitorja më e thellë e Partizanit: 2-0, në Tiranë më 22.11.2014 dhe 19.09.2015.

Fitorja më e thellë e Kukësit: 3-0, në Kukës, më 14.02.2015.

Ndeshja më shumë gola: 3-0 për Kukësin, më 14.02.2015, në Kukës.

Fitore radhazi të Partizanit: 4 ndeshje të sezonit 2015-16.

Fitore të dyfishta (brenda–jashtë) në një sezon, Partizani: 1 rast, 4 ndeshje.

Ndeshje në fusha asnjanëse: 2. E para në Krujë, më 02.10.2013, 1-0 dhe e dyta në Elbasan, më 06.12.2016, 0-0.

Golashënuesi më i mirë i Partizanit ndaj Kukësit: Xhevahir Sukaj (3 gola).

Golashënuesi më i mirë i Kukësit ndaj Partizanit: Pero Pejiç (3 gola).

Gjyqtari që ka arbitruar më shumë sfidat Partizani–Kukësi: Lorenc Jemini (Tiranë) = 6 ndeshje.

Tre ndeshjet e para të këtij sezoni: Ka fituar Kukësi 1-0 në Kukës (shënues P.Pejiç 47’). Në Elbasan dhe në fazën e tretë në Kukës ndeshet i njëjti përfundim, 0-0.

Bilanci total në 14 ndeshjet e derisotme: 8 fitore Partizani, 4 barazime, 2 fitore Kukësi. Golaverazhi 11-5.

Statistikat: FATMIR EFICA