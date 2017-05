Toti: Nuk e lashë Romën, më detyruan të largohem

Nesër Françesko Toti do të luajë ndeshjen e fundit në karrierë me fanellën e Romës, pas 25 vitesh. Largimi vjen në momentin e duhur, sepse Toti është thuajse 41 vjeç, por duket se kapiteni është i bindur se mund të vazhdojë dhe e paskan larguar me zor nga Roma.

Të paktën kështu raporton La Gazzetta dello Sport, sipas së cilës Toti ka lëshuar një batutë të bujshme gjatë darkës me shokët dhe stafin e Romës.

“Kanë qenë muaj të vështirë, të ndërlikuar. Do të më pëlqente t’iu ndihmoja më shumë, por e dini të gjithë si shkoi. Tani më kanë detyruar ta lë futbollin dhe nuk e mendoj dot që nuk do ta vesh më fanellën e Romës”.

Fjalë të rënda, nëse janë të vërteta, sepse mbyllet në mënyrë shumë të shëmtuar një karrierë e mrekullueshme, një raport dashurie asnjëherë i vënë në diskutim.