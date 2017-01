Torasa nuk largohet, në Tiranë javën tjetër

Shumë zhurmë për asgjë… Sulmuesi Agustin Torasa do të rikthehet me ekipin javën e ardhshme dhe do të bashkohet në Tiranë me pjesën tjetër të skuadrës. Ai është në Argjentinë duke përgatitur dokumentacionin për vajzën e tij dhe menjëherë më pas do të bashkohet me ekipin.

Burime pranë lojtarit konfirmojnë lajmin dhe faktin se shtatshkurtri do t’i bashkohet skuadrës në Tiranë. Ai duhet të luftojë për të kapur formën e duhur dhe të luftojë për formacioni, pasi në skuadrën e kuqe tashmë ka shumë konkurrencë. Në këtë mënyrë largohet edhe tymnaja për futbollistin dhe pasiguria për të, pasi u përfol për një largim të mundshëm nga Partizani.