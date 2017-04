Torasa: Do provoj edhe në derbi, golat për vajzën time

Argjentinasi Agustin Torasa ka “shpërthyer” në takimin e djeshëm me dy gola të shënuar, njërin më të bukur se tjetrin dhe me një shkallë të lartë vështirësie. Shtatshkurtri është shumë i lumtur për këtë fakt dhe këtë e shpreh edhe pas ndeshjes me Teutën.

Golat – “Jam shumë i lumtur që shënova, pasi jam kritikuar për faktin se nuk kam shënuar shumë me Partizanin. Më vjen mirë që hapa rrugën e suksesit të Partizanit në sfidën me Teutën. Këto gola kanë dedikim special, pasi shkojnë për vajzën time”.

Dëmtimi – “Ndjeva therje në kofshë dhe nuk e vazhdova lojën në pjesën e dytë, nuk doja të rrezikoja. Kemi derbin përpara dhe dua të luaj në atë sfidë, pasi dua të provoj të shënoj sërish dhe të gëzoj tifozerinë e kuqe”.

Fitorja – “Realisht nuk e mendoja se do ta kishim kaq të lehtë. Teuta ka dhuruar futboll të mirë në këtë kampionat dhe ka ardhur si një skuadër kompakte. Mendoj se është edhe meritë e jona. Më vjen mirë që shënoi edhe Sukaj dhe Ekubanin”.

Titulli – “Asnjë nga rivalët tanë nuk u ndal dhe gara po vazhdon të jetë shumë e ashpër, e tillë do të jetë deri në fund. Besoj se do të ndahet në takimet direkte fituesi”.

Derbi – “E vlerësojmë Tiranën, pasi i duhen pikët dhe pavarësisht pozitiva ku ndodhen do të mobilizohen në maksimum”.