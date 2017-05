Tomori: E kemi fatin vetë në dorë, Torasa është i rëndësishëm

Drejtori i Partizanit, Genc Tomori, ka folur para ndeshjes me Laçin, në një prononcim për “Sport Ekspres”. Zyrtari i të kuqve beson se skuadra e “demave” akoma i ka mundësitë për t’u shpallur kampion. Ai ka folur edhe për takimin e zhvilluar mes këshilltarit të presidentit Demi, Luçiano Moxhi dhe drejtuesve të tjerë të klubit. Tomori i ka dalë në mbrojtje edhe argjentinasit Torasa, gjithashtu ka folur edhe për takimin me Moxhin.

ATMOSFERA – “Në klub është një atmosferë e mirë, pavarësisht se barazuam ndaj Kukësit. Ishte një ndeshje që donim ta fitonim, por nuk ia dolëm. Kjo edhe për merita të ekipit verilindor. Ne kemi besim se mund të ia dalim mbanë. Ne kemi mundësitë tona dhe do të luftojmë deri në fund për të dalë kampion”.

NDESHJA ME LAÇIN – “Është një sfidë mjaft delikate. Laçianët duan të qëndrojnë në kategori, ndërsa ne duhet të fitojmë me patjetër që të vazhdojmë garën për titull. Nuk kemi asnjë rrugë tjetër përveç fitores. E dimë që do të jetë një ndeshje e vështirë, por kemi marrë të gjitha masat dhe kemi punuar gjatë gjithë javës si në aspektin psikologjik dhe atë fizik”.

KUNDËRSHTARËT – “Nuk mendojmë për ndeshjet e kundërshtarëve, ne kemi punë vetëm me veten tonë. Shpresoj që të ndalen, por kemi objektiv të marrim 12 pikë në 4 ndeshje. E dimë se duhet që Kukësi të ndalet për të fituar ne kampionatin, por nuk mund të mendojmë për kundërshtarin dhe të kemi frikën se ne do të ndalemi”.

TITULLI – “Ne do e provojmë titullin kampion deri në fund. Kjo është më se e sigurt”.

TORASA DHE BATUTA NGA MOXHI – “Ne vlerësojmë çdo lojtarë tonin dhe Torasa padyshim ka një kontribut të madh në arritjet e këtij sezoni. Besojmë te ai si te çdo lojtar tjetër. E lexova shkrimin tuaj, por nuk bie dakord me të dhe më duhet ta shpreh opinionin tim”.