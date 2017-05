Titulli i Skënderbeut “kushton” 300 mijë euro

Leonard Trebicka

Më shumë se 300 mijë euro do të përfundojnë në xhepat e futbollistëve të Skënderbeut, nëse në fund ata fitojnë titullin kampion. Kjo është shifra që pritet të marrin lojtarët korçarë, në bazë të 30 përqindëshit që kanë të përfshirë si klauzolë në kontratat e tyre. Ashtu si edhe në sezonet e kaluara, presidenti Ardjan Takaj në çdo kontratë ka përshirë këtë klauzolë: Nëse titulli nuk fitohet nga Skënderbeu, 30% e kontratës së çdo futbollisti do të qëndrojë në arkën e klubit. Vitet e shkuara kjo shifër ka përfunduar në xhepat e futbollistëve, ndërkohë që këtë vit akoma nuk dihet nëse do ndodhë e njëjta gjë, pasi Skënderbeu për momentin renditet në vendin e dytë, vetëm 1 pikë larg Kukësit. Veç kësaj shume, që është realisht pjesë e pagës së tyre, priten edhe bonuse për lojtarët. Kjo është një shtysë më shumë që në këto tre javë të fundit lojtarët të japin “shpirtin” në fushën e lojës dhe klubi kampion ua ka kujtuar edhe njëherë lojtarëve shumën e parave që do marrin. Një shifër e tillë kaq e lartë nuk ishte dëgjuar në Superiore për një skuadër që shpallet kampione dhe kjo padyshim që mund të përkthehet në një rekord për kampionatin tonë. Sa i takon bonusit për titullin, ende nuk dihet se sa do jetë, paçka se edhe 300 mijë euro nuk janë pak për një trofe.

TIRANA – Në qytetin juglindor janë përqendruar maksimalisht te ndeshja e së hënës në mbrëmje me bardheblutë dhe nuk ka asnjë mëdyshje që kampionët po mendojnë vetëm fitoren në këtë 90-minutësh. Ka nga ata në Korçë që e cilësojnë më të vështirë ndeshjen ndaj Tiranës sesa atë ndaj Kukësit, kjo për faktin e vetëm se Tirana është më e rrezikuar se asnjëherë më parë për të rënë nga kategoria, çka bën që ata të japin gjithçka në fushën e blertë. Edhe vetë lojtarët e Skënderbeut mendojnë se është më shumë se një finale kjo përballje, ndaj nesër spektakli është i garantuar në stadiumin “Skënderbeu”. Vetëm nëse mposhtin Tiranën, atëherë korçarët do të bëjnë llogaritë për dy ndeshjet e fundit, atë me Kukësin në “Zeqir Ymeri” dhe me Partizanin në shtëpi. Dy përballje direkte, të cilat do të vendonin edhe fatet e këtij sezoni, që ka qenë shumë i luftuar që prej javës së parë të kampionatit. Në tri fazat e para Skënderbeu nuk ka mundur të fitojë asnjë ndeshje me rivalët direkt dhe tanimë është momenti ta bëjë diçka të tillë, çka do të ishte edhe një goditje e rëndë për kundërshtarët, pasi titulli kampion do të vinte në Korçë për të shtatin vit radhazi.