Një nga arsyet pse Tirana është futur në krizë të thellë këtë vit, është edhe lufta që grupimi Tirona Fanatics i ka shpallur presidentit Refik Halili. E megjithatë, përtej këtyre problemeve, askush me gjak bardheblu nuk e dëshiron rënien e Tiranës, as ultrasi më i egër.

Një tifoz i Tiranës na ka shkruar në Facebook një shkrim interesant, të cilin po e publikojmë pa e korrigjuar, pasi kështu na e ka kërkuar vetë personi që na e dërgon: “Ta lexojn vetëm tifozat dhe lojtarët e Tironës”, shkruhet në mesazh.

“Tirona ime, mos ma boj kët!

Kam qa për kët klub, kam nejt edhe pa flejt, më është dridh mishi kur ka qen nevoja, por s’mund ta shof duke ra në kategori. Nuk mundem, osht e papranushme. E di që nëse ka një Zot, presidentin Halili duhet me e mallku për kët të keqe që na ka sjell. Nuk më bohet mo me e pa as në televizor skuadrën time tzemrës. Shof ca lojtarë që nuk e din ça fanelle kan vesh, por sidomos se kan iden se këtu luhet për nerin e një klubi historik dhe më të titullumin në Shqipëri. Noshta është vetëm një mendim i imi, por në Shkodër kam besim se do shpëtojm. Do të jet trofeu për ne, po jo për drejtusit, për të cilët sdu me fol mo as i llaf. Ne tironsave nuk na shko të merremi me llafe kot, por të shofim punën ton. Ky ka qenë një ndër ato sezone që sdo ta harroj në jet të jetve, por di tthem vetëm i gjo: do ta kalojm edhe kët, sepse fanella bardheblu osht mo e rond se e kujtdo tjetër, pa dash me ofendu asnjë ekip. Sa për arbitrat, harom i qoft buka që kan hongër. Në gazeta s’është fol fare për masakrimin që na kan bo kët sezon. Shifni ndeshjet me kujdes dhe do dalloni se arbitrat ndaj Tironës veprojnë si të dun, por asnji lojtar si është afru nai her arbitrin ta ket shajt siç ndodh me skuadrat e tjera. Ato çuna s’kan gjak dhe jan ende të ri, të pamësum, por uroj që të gjejnë forcën në kët ndeshje. Sepse, Tirona ime, sdo ma bosh kët gjo”.